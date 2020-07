Un premier agriculteur gai à L’amour est dans le pré

Un agriculteur homosexuel rejoint la distribution de «L’amour est dans le pré». Une première en neuf saisons pour l’émission.

Parmi les huit candidats présélectionnés pour l’édition 2021 du populaire dating show de V, on trouve Alex, un producteur laitier, avicole et porcin de Saint-Elzéar, en Beauce.

Sa fiche descriptive mentionne qu’il détient un baccalauréat en agroéconomie, qu’il adore les voyages, la lecture, le jardinage, la cuisine, et qu’il habite seul une maison qu’il espère rénover lorsqu’il aura rencontré l’homme de ses rêves.

Dans sa vidéo de présentation mise en ligne vendredi matin, Alex, 30 ans, raconte qu’il n’a «jamais été en couple officiel avec un gars» parce qu’il n’était pas prêt. Cet adepte du crossfit s’est longtemps demandé comment son orientation sexuelle serait perçue considérant le milieu dans lequel il travaille. Il s’attends à ce «que ça fasse parler... mais pas plus que ça.»

«Le candidat idéal»

Les habitués de L’amour est dans le pré connaissent les obstacles qui entravent la route d’un agriculteur qui souhaite rencontrer l’âme sœur. L’isolement, la charge de travail, etc. Pour un agriculteur LGBTQ+, la tâche doit être d’autant plus ardue.

Joint au téléphone, le producteur de L’amour est dans le pré, Martin Métivier d’Attraction Images, croit qu’Alex est «le candidat idéal pour ouvrir les yeux à l’ensemble du Québec» sur cette réalité.

«Ça prenait un gars comme lui, déclare Martin Métivier. Alex est ancré dans sa communauté à Saint-Elzéar. Il n’a pas peur de s’afficher. Quand on l’a rencontré, il correspondait à toutes les valeurs qu’on recherche chez nos agriculteurs. Sa quête est sincère.»

Des fans heureux

Alex n’est toutefois pas assuré d’une participation à L’amour est dans le pré. Pour confirmer sa place, il devra faire partie des cinq postulants qui susciteront le plus d’intérêt au cours des prochaines semaines sur Noovo.ca.

Sa candidature devrait néanmoins réjouir plusieurs fans de l’émission, qui requéraient la présence d’un candidat LGBTQ+ depuis quelques années. Sur la page Facebook de L’amour est dans le pré, les commentaires enthousiastes abondaient vendredi matin.

Son inclusion témoigne également d’un véritable désir de diversifier le paysage des téléréalités amoureuses québécoises, qui mettent de plus en plus en vedette des concurrents qui brisent le moule. L’automne dernier, Occupation double a d’ailleurs accueilli sa première candidate transgenre.

«Ça évolue à cause des gens s’inscrivent, indique Martin Métivier. On n’a pas cogné aux portes. On n’a pas fait de casting sauvage. On n’a pas essayé de recruter à tout prix un homosexuel. Dans notre émission, les gens doivent s’inscrire par eux-mêmes. Ils doivent avoir la volonté de rencontrer quelqu’un. On écarte ceux qui veulent leurs 15 minutes de gloire.»

Outre Alex, la nouvelle cuvée de L’amour est dans le pré comprend des agriculteurs célibataires âgés de 21 ans à 59 ans. Une seule femme fait partie du groupe : Roxanne, une productrice laitière de 27 ans de Saint-Maurice, en Mauricie.

Tournage cet automne

Pilotée par Katherine Levac, la neuvième saison du rendez-vous sera tournée de septembre à décembre.

En raison des mesures sanitaires, les téléspectateurs ne verront probablement pas beaucoup de rapprochements physiques à l’écran. En d’autres termes, les french seront défendus, à moins qu’on observe un renversement des directives gouvernementales.

«Ça crée une autre dynamique, soutient Martin Métivier. C’est bon pour nous. Les gens vont devoir se parler davantage. Ils vont laisser naître un désir. Ils vont s’embrasser des yeux.»