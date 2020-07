Accident de moto à Saint-Joseph-de-Beauce

Un motocycliste imprudent a bien failli entraîner le pire pour lui et sa passagère, vendredi soir, à Saint-Joseph-de-Beauce, quand il a perdu la maîtrise de son bolide, alors qu’il le tenait en équilibre sur la roue arrière.

L’homme de 33 ans, originaire de Saint-Georges, pilotait sa moto sur l’avenue du Palais vers 21 h 30.

Il a alors exécuté une manœuvre «dangereuse», selon la Sûreté du Québec, soulevant sa moto pour ne rouler que sur sa roue arrière.

Le conducteur a toutefois perdu le contrôle de l’appareil, lui et sa passagère en étant éjectés.

La passagère, une femme de 37 ans originaire de Saint-Joseph, est allée percuter un véhicule qui était stationné en bordure de la route.

La femme a subi des blessures graves, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Celle de l’homme n’est pas non plus en danger.

Le conducteur pourrait faire face à une accusation de conduite dangereuse causant des lésions.

Un expert en reconstitution s’est rendu sur l’avenue du Palais, hier soir, pour expertiser la scène. L’artère a été fermée pour une partie de la soirée et de la nuit pour mener à bien cette opération.