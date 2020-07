Algérie: des livres du Coran pour les médecins

ALGER – Des médecins impliqués dans la lutte contre la COVID-19 ont été «récompensés» par des livres saints du Coran.

Dans un hôpital de Sidi Bel Abbès, une ville de l’ouest du pays, la police algérienne a rendu hommage à des médecins en leur offrant le Coran, a rapporté samedi des médias locaux.

«Offrir des Corans à des médecins algériens qui sont tous de profession musulmane et dont toutes les familles disposent dans leurs maisons de plusieurs exemplaires du livre sacré, cette initiative est tout bonnement ridicule», a dénoncé «Algérie Part».

Le journal en ligne souligne le manque de moyens de protection pour les médecins qui font face à la pénurie d’oxygène et le problème de l’insécurité dans les unités COVID-19 dans les hôpitaux algériens.

À Alger, dans le plus grand hôpital, le CHU Mustapha-Pacha, qui souffre de surcharge, les ministres de la Santé et des Affaires religieuses ont distribué des exemplaires du Coran aux malades et aux personnels soignants, a rapporté pour sa part le quotidien «Liberté».