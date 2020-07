Au lieu de les perdre!

Bruno Roy, propriétaire de la Bleuetière DuRoy, située au 5, Chemin-Craig à Saint-Étienne-de-Lauzon, invite la population de Lévis et de Chaudière-Appalaches à venir cueillir gratuitement les plus beaux bleuets de la région. Trois organismes reconnus pour leur travail inestimable auprès de la population seront sur place (un organisme par samedi) pour une collecte de dons. Vous êtes attendus les samedis 25 juillet (aujourd'hui), 1er et 8 août 2020 pour venir cueillir gratuitement un contenant de 4 lb de bleuets par famille (2 lb par personne seule). Pourquoi se lancer dans cette opération de générosité? En raison de la COVID-19, les cueilleurs sont beaucoup moins nombreux à répondre à l’appel. Alors tant qu’à perdre une partie de la récolte, M, Roy préfère en faire profiter à la population. L'activité se déroulera le dimanche en cas de pluie.

50 000 masques réutilisables à donner

Photo courtoisie

La compagnie de vêtements pour homme Surmesur, dont le siège social est à Québec, s’engage à distribuer 50 000 masques gratuitement à des organismes communautaires et des fondations dans le besoin. Surmesur invite les organismes et les fondations avec un besoin criant de masques à prendre contact directement avec eux sur leur site web ou, tout simplement, à lui écrire par courriel au masques@surmesur.com . Les masques sont disponibles immédiatement et prêts à être remis ou envoyés aux personnes issues de milieux plus défavorisés. Par l’entremise de ses boutiques partout au Québec, Surmesur a déjà fait plusieurs dons de masques pour des organismes communautaires, tels que L’Archipel d'Entraide, La Maison des femmes de Québec, La Baratte et Vrais Héros, pour ne nommer que ceux-là.

À l’an prochain

Photo courtoisie

Le Club Lions de Saint-Étienne–Saint-Nicolas–Saint-Rédempteur a finalement décidé de reporter son tournoi de golf annuel qui devait se tenir le 12 septembre 2020. L’évènement a été remis au 11 septembre 2021.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Fernande Dorval et Gaston Cantin (photo), de Québec, se sont mariés le 23 juillet 1960 à l'église de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ils ont donc célébré, cette semaine, leur 60e anniversaire de mariage. Le couple a 4 enfants (2 garçons et 2 filles), 10 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Félicitations à vous deux.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gino Chouinard (photo), animateur de l’émission Salut, Bonjour à TVA, 53 ans... Lynda Lemay, auteure-compositrice-interprète, 54 ans... Dominique Cheney, chef cuisinier (Momento) à Québec, 60 ans... Denis Coderre, ex-maire de Montréal (2013-2017), 57 ans... Charles Lafortune, comédien et animateur à TVA, 51 ans... Matt LeBlanc, acteur de télé et de cinéma, 53 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 juillet 2019. Hugo Santillan (photo), 23 ans, boxeur argentin... 2018. Sergio Marchionne, 66 ans, industriel et homme d’affaires italien, naturalisé canadien, administrateur délégué du Groupe Fiat et président de Ferrari de 2004 à 2018... 2017. Michael Johnson, chanteur-compositeur-interprète country et folk américain (Bluer Than Blue)... 2016. Dwight Jones, 64 ans, basketteur américain, médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 1972... 2014. Carlo Bergonzi, 91 ans, ténor italien... 2013. Bernadette Lafont, 74 ans, actrice française... 2012. Greg Mohns, ancien entraîneur dans la CFL... 1984. Big Mama Thornton, 57 ans, grande chanteuse de blues... 1984 Bryan Hextall, 70 ans, joueur des Rangers de New York (LNH) de 1936 à 1948... 1997. Ben Hogan, 84 ans, un des plus grands champions de l'histoire du golf... 1973. Louis Stephen St-Laurent, 91 ans, ancien premier ministre libéral du Canada.