Chasse à l’homme en Nouvelle-Écosse

BRIDGEWATER, N.-É. - Les autorités de la Nouvelle-Écosse tentent depuis le début de la semaine de mettre la main au collet d’un homme de 31 ans qui est soupçonné de tentative de meurtre et d'agression sur un policier, notamment.

Depuis lundi soir, les agents du service de police de Bridgewater et ceux de la GRC sont aux trousses Tobias Charles Doucette, un homme recherché parce qu’il aurait attaqué et blessé un policier, agressé sa conjointe et blessé un chien policier.

Vers 23 h, ce jour-là, les policiers de Bridgewater se sont rendus à un hôtel pour répondre à un appel de plainte pour violence conjugale. «Une fois à l'intérieur, l'homme a attaqué la police avec une arme blanche frappant un policier dans le cou. Il a ensuite fui à pied», a fait savoir le corps policier. Pendant l’intervention, un chien policier de la GRC a été blessé.

Sur place, on a retrouvé la femme, conjointe de fait de l’individu recherché. Elle avait été légèrement blessée avant l'arrivée de la police et a été soignée. Elle a, depuis, obtenu son congé de l’hôpital.

Quant au policier, le sergent Matthew Bennett, son état était considéré comme stable et il se rétablissait à l’hôpital.

Le fugitif mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 220 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux verts. Selon les autorités, il ne porte ni chemise ni chaussures.

Depuis lundi, les autorités ont reçu plusieurs signalements, mais qui jusqu’ici n’ont pas permis de l’arrêter, mais l’hypothèse la plus probable serait qu’il soit toujours dans le secteur de Bridgewater.