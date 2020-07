Des joueurs et des gradins dégarnis

Le hockey reprendra vie, mais restera encore loin de l’ambiance électrique d’un match des séries au Bridgestone Arena de Nashville ou au United Center de Chicago.

Pour la reprise des activités, le Scotiabank Arena de Toronto et le Rogers Place d’Edmonton serviront de théâtres pour les matchs dans l’Association de l’Est et l’Association de l’Ouest. En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y aura aucun spectateur dans les gradins. Sans le bruit des partisans, les micros pour la télévision et la radio capteront plus facilement des discussions « philosophiques » entre les joueurs sur la glace. Mais déjà, Gary Bettman a un plan en tête pour éviter qu’on puisse entendre des jurons à la télévision en instaurant une pause de quelques secondes pour la transmission en direct.

Sur la patinoire, on assistera à un match typique de la LNH. Il y aura encore des mises en échec, des célébrations après un but et même des escarmouches après un coup de sifflet. La distanciation physique n’existera pas.

Le Journal vous dresse un portrait de la nouvelle réalité sur une patinoire de la LNH.

Les masques restent au vestiaire

Les joueurs, entraîneurs et arbitres ne porteront pas de masques pendant les matchs.

Les joueurs auront des gourdes identifiées avec leur numéro.

Des serviettes à utilisation unique au banc des joueurs.

Des sièges vides

Aucun spectateur dans les gradins.

Une poignée de journalistes seront sur la passerelle de presse.

La majorité des diffuseurs pour la télévision et la radio décriront les matchs à distance, soit en studio dans leurs villes respectives.

Bye-bye la cravate

Les joueurs n’auront pas à porter un veston et une cravate à leur entrée à l’aréna. Il n’y aura donc pas de code vestimentaire.

Le canon du Nationwide Arena

Pour recréer l’avantage de jouer à la maison, même en terrain neutre, les équipes qui recevront les matchs n’auront pas simplement droit au dernier changement. Par exemple, on entendra le bruit du canon après un but des Blue Jackets de Columbus dans les matchs où ils seront considérés comme à la maison.

Un autre exemple, on utilisera la musique de Johnny B. Goode, de Chuck Berry, après un but de Tyler Johnson, du Lightning de Tampa Bay. Il y aura aussi le cri « Wooo ! », de Ric Flair, durant les rencontres des Hurricanes de la Caroline.

On enregistrera également des versions des hymnes nationaux qu’on entend généralement à Nashville, Vancouver, Chicago, New York ou Montréal.

Le choc ch-penguins en chiffres

CANADIEN

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

L’expérience des séries

Shea Weber

65 matchs

Carey Price

60 matchs

Brendan Gallagher

40 matchs

Dale Weise

40 matchs

Ils ont déjà gagné la coupe Stanley

Aucun joueur

PENGUINS

Photo AFP

L’expérience des séries

Patrick Marleau

191 matchs

Sidney Crosby

164 matchs

Evgeni Malkin

162 matchs

Kristopher Letang

132 matchs

Ils ont déjà gagné la coupe Stanley