Des produits d’ici pour bien manger et bien boire

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Le gin Kepler se distingue à l’international

Photo courtoisie

Relativement nouveau sur le marché, le Kepler Reserve de la Distillerie des Appalaches s’est récemment démarqué à la compétition Gin Masters de Londres, obtenant la médaille d’or dans la catégorie « Gin vieilli ». Cet alcool a séduit par ses notes de seigle et ses aromates, dont le bleuet sauvage et la fleur de sureau. L’entreprise de Lévis a aussi raflé les honneurs dans la catégorie « Micro-Distillerie » pour une deuxième année consécutive. Ses produits, dont le dernier-né, le -40, un alcool d’érable qui s’apparente au whisky, sont en vente à la SAQ.

https://keplergin.com/

Les nouveaux saucissons secs du Breton

Photo courtoisie

Les produits de viande séchée sont populaires à l’apéro ou en pique-nique. À découvrir, la nouvelle gamme de saucissons secs du Breton. La gamme propose un saucisson séché à saveur boréale et trompettes noires, aux notes de rhum et de champignon, le Trésor des Appalaches, avec ail et vin rouge, un chorizo et un sopressata, un salami italien. Ces viandes sont biologiques, comme tous les autres produits du Breton, qui a son siège social à Rivière-du-Loup. Vendus en épicerie.

https://www.dubreton.com/

Un dessert glacé végane

Photo courtoisie

SNÖ est aussi gourmand qu’une glace traditionnelle sauf qu’elle est sans noix, sans gluten et sans produits laitiers. SNÖ serait le premier dessert glacé végane conçu et produit au Québec. Il a été mis au point par Michael Cantin, un entrepreneur formé en nutrition et en gestion, qui a peaufiné la recette avec une équipe de spécialistes. Il a choisi des ingrédients d’ici comme du chocolat blanc sans produits laitiers, qui vient de la Gaspésie, et de l’huile de tournesol pressée de chez Orphée, à Québec. Les produits sont préparés dans les installations certifiées sans noix de la laiterie Chagnon de Waterloo, en Estrie.

https://www.snovegan.com/

Les bandes à bouteille, pour éviter la propagation

La rentrée scolaire approche à grands pas et elle se fera dans un contexte particulier, COVID-19 oblige. L’entreprise Colle à moi, connue pour ses étiquettes colorées et durables, lance un nouveau produit : des bandes à bouteille en silicone personnalisables au prénom de l’enfant. Elles s’ajustent à tous types de bouteilles réutilisables et viennent en plusieurs couleurs. L’entreprise lance aussi de nouvelles collections d’étiquettes illustrées. Comme les autres, elles sont imperméables et résistent au lavage et aux passages fréquents au four à micro-ondes.

https://colleamoi.com/