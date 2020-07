Duos de frères chez les Canonniers

Un duo de frères évoluant dans la même équipe attire toujours l’attention, tous sports confondus. Quand quatre frères de deux familles différentes portent le même uniforme, et ce, pour la première fois de leur parcours d’athlète, la compétition interne devient encore plus forte.

Parlez-en aux Hamelin et aux Patry, qui s’alignent cet été avec les Canonniers de Lévis dans la Ligue de baseball midget AAA du Québec.

D’un côté, Mathieu Hamelin, 17 ans, épaule son petit frère Philippe, qui vit ses premières heures dans le réseau de développement à 15 ans. Du même âge que Mathieu, Maximus Patry fait la même chose avec son frère Boris, une recrue de 15 ans.

Si c’est la première fois que chaque duo familial se retrouve avec la même formation, c’est aussi la première fois que les deux paires jouent ensemble pendant un été – les Hamelin viennent de Cap-Rouge et les Patry de Ste-Brigitte-de-Laval -, de quoi ajouter un cachet particulier à la chose.

« Comme c’est la première fois que je joue avec mon frère, c’est un peu moi qui m’occupe de gérer quand ça ne va pas bien et même quand ça va bien, confie Mathieu, un lanceur, en entrevue au Journal avec ses trois autres coéquipiers sur le terrain du stade Georges-Maranda, à Lévis.

« J’essaie de faire en sorte qu’il ne soit pas trop sur un nuage même quand ça va bien, sinon, ça pourrait péter sa baloune. Cela dit, j’aime ça jouer avec lui », ajoute-t-il sous le regard approbateur de son frangin.

Motivation supplémentaire

De son côté, Maximus Patry admet que la présence de son frère le force à élever son jeu d’un cran.

« On se lançait, mais on ne jouait pas nécessairement des matchs. Je joue mieux pour être meilleur que lui. Tu ne veux pas être le grand frère qui joue moins bien que son petit frère », lance-t-il en riant.

Et à entendre son entraîneur Christian Chénard, cet état d’esprit fonctionne à merveille pour le grand adolescent depuis que le baseball d’élite a pu reprendre ses lettres de noblesse dans la province.

« C’est notre révélation de l’année, souligne Chénard. C’est notre joueur qui touche la balle avec le plus d’autorité depuis le début de la saison. Il était habitué de jouer au troisième but, mais il performe très bien à l’arrêt court depuis le début de la saison. C’est vraiment un pilier pour nous. »

Le gérant des Canonniers apprécie que les grands frères jouent un rôle de mentor dans son équipe. Il prend l’exemple des Hamelin. « Mathieu l’aide beaucoup, note Chénard. Souvent, au niveau comportement, c’est un peu Mathieu il y a deux ans à son année recrue. Il a un peu un caractère bouillant. Son frère a un peu le même petit caractère et puisqu’il a un peu plus d’expérience, il va aller lui jaser après une présence au bâton pour lui dire de se calmer. Il l’épaule beaucoup et ça va l’aider dans son cheminement. »

Cousins d’Édouard Julien

Les Hamelin peuvent d’ailleurs profiter de précieux conseils provenant d’un membre d’une organisation du baseball majeur. Leur cousin Édouard Julien, qui a fait la pluie et le beau temps avec les Tigers d’Auburn dans la NCAA, est un espoir des Twins du Minnesota.

« Je pense que pour nous deux, c’est un modèle dans le sport, et c’est pour ça qu’on essaie de frapper le plus souvent avec lui, a mentionné Mathieu au sujet de celui qui poursuit sa réhabilitation à la suite de l’opération au coude de type Tommy John qu’il a subie en août dernier. Il va nous donner les meilleurs conseils parce qu’il a fait le chemin lui-même et il sait de quoi il parle. »