La course aux remèdes: place à notre bilan mensuel

Fidèle à son habitude, Le Journal publie aujourd’hui son bilan mensuel de l’état de la course aux remèdes qui se joue partout sur la planète, pour vaincre la COVID-19.

Plus de quatre mois après le début de la pandémie, c’est la recherche d’un vaccin qui retient davantage notre attention cette fois, alors que des chercheurs de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, croient être en mesure d’en produire un à temps pour Noël.

Médicaments

Au même moment, la recherche de médicaments pour soulager ou combattre les symptômes de la COVID-19 progresse, elle aussi, à grands pas.

Nos journalistes font le point sur les avancées scientifiques les plus prometteuses et se penchent notamment sur les découvertes les plus récentes concernant la dextaméthasone, le remdésivir et la colchicine, ce médicament qui est au cœur d’une recherche mondiale menée à partir de Montréal.

Coronavirus

Notre chroniqueur et docteur en biochimie Richard Béliveau commente à nouveau les découvertes les plus significatives, dans une série de capsules que vous pouvez lire à la fin des textes de nos journalistes.

Le doc Béliveau consacre par ailleurs sa chronique à un autre aspect de la recherche scientifique : il lève le voile sur les cinq cibles de choix du coronavirus, que les experts commencent à circonscrire avec plus de précision.

Un vaccin pourrait être prêt d’ici la fin de l’année

Les Britanniques pourraient offrir à la planète, cette année, un cadeau de Noël inestimable : un vaccin efficace contre la COVID-19.

Les 5 principales cibles du coronavirus

Le coronavirus responsable de la COVID-19 se distingue des virus respiratoires habituels par sa grande versatilité qui lui permet d’infecter plusieurs organes différents et de causer des défaillances graves pouvant menacer la vie des patients infectés. Au moins cinq principales cibles du virus ont été identifiées jusqu’ici.

Un premier médicament pour réduire la mortalité

La dexaméthasone diminue les décès chez les patients gravement atteints.

Le remdésivir sur le point d’être approuvé par Santé Canada

L’organisme devrait émettre un avis de conformité pour l’utilisation de l’antiviral.

La colchicine sur la bonne voie avant le sprint final

Les chercheurs québécois derrière l’étude évaluant les effets de la colchicine sur la COVID-19 ont bon espoir d’obtenir des résultats positifs d’ici la fin de l’été alors qu’un dernier blitz de recrutement de patients s’enclenche en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis.

