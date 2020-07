La petite librairie spécialisée a grandi

En 2009, Daniel Sioui a ouvert la librairie Hannenorak au cœur de la communauté Wendake à Québec. Onze ans plus tard, le petit commerce spécialisé dans la littérature autochtone est devenu une librairie généraliste.

« J’ai ouvert la librairie dans un ancien bureau de poste opéré par ma tante et qui était situé dans la maison de mon grand-père. Le but était de créer un endroit où l’on pouvait retrouver tous les livres qui parlent des autochtones. On ne trouvait pas grand-chose, il y a 11 ans, dans les librairies généralistes », a-t-il fait savoir, lors d’un entretien.

En septembre dernier, la librairie Hannenorak s’installait dans des locaux plus grands et mieux positionnés sur le boulevard Bastien.

« On rêvait de devenir une librairie généraliste, mais on ne trouvait pas de local. Une dame nous a informés, un jour, qu’elle était prête à vendre sa maison et on a sauté sur l’occasion », a-t-il raconté.

« On n’avait jamais travaillé dans une librairie. On a appris au fur et à mesure », a ajouté Cassandre Sioui, sa conjointe, qui s’est associée à cette aventure, un an après l’ouverture.

Service rapide

Cassandre et Daniel Sioui croyaient pouvoir, lors de la fermeture physique des commerces non essentiels, prendre quelques semaines de vacances.

« On opère notre librairie à deux et on ne prend jamais de vacances. On pensait que c’était pour être un bon moment, mais on n’a jamais travaillé autant que ça », a-t-il dit.

Le couple recevait entre 15 et 20 commandes par jour par l’entremise du site leslibraires.ca. Des commandes qui ont permis à la librairie Hannenorak, qui a toujours une section consacrée aux livres des Premières Nations, de bien se tirer d’affaire en pleine pandémie.

Daniel Sioui a mis en place un service de livraison. Il partait dans sa voiture, en fin d’après-midi, pour aller à la rencontre des clients jusqu’à Beauport et Saint-Augustin-de-Desmaures.

LES SUGGESTIONS DE CASSANDRE ET DANIEL

Photo courtoisie

Le problème à trois corps

Liu Cixin

2016

Les agents

Grégoire Courtois

2019

Pour mémoire : petits miracles et cailloux blancs

Dominique Fortier et Rafaële Germain

2019

On pleure pas au bingo

Dawn Dumont

2019

Les crépuscules de la Yellowstone