Le président de Bellus Santé garde espoir et achète

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse

Bellini investit plus de 400 000 $

Capture d'écran

Le président du conseil d’administration de Bellus Santé, Francesco Bellini, a renouvelé sa confiance dans l’entreprise de Laval en achetant pour plus de 400 000 $ d’actions depuis le début du mois. Pierre Larochelle, un dirigeant de Power Corporation qui siège au conseil de Bellus, a quant à lui acquis pour plus de 200 000 $ d’actions de l’entreprise. Notons que le plus important actionnaire de Bellus, la firme américaine OrbiMed, a vendu pour plus de 20 millions $ d’actions de l’entreprise en juin. Or, au début juillet, Bellus a annoncé des résultats cliniques mitigés, ce qui a fait plonger son titre de 72 %.

Optel obtient 5,4 M$

Une firme de Québec spécialisée dans les systèmes de traçabilité, Optel, vient d’obtenir 5,4 millions $ de la « supergrappe » en intelligence artificielle Scale AI. L’aide contribuera au financement d’un projet de 16,6 millions $ visant à numériser la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des métaux et des minéraux. Rappelons que Scale AI a reçu des dizaines de millions de dollars d’Ottawa et de Québec.

Atlas Médic emprunte 2,2 M$

Un distributeur de fournitures et d’équipement pour la médecine sportive, Atlas Médic, a récemment obtenu un prêt de 2,2 millions $ de la Banque de développement du Canada. Dans la foulée de la COVID-19, l’entreprise de la région de Québec s’est transformée en importateur d’équipement de protection individuelle. Jusqu’ici, elle a livré plus de cinq millions de masques, de blouses, de sarraus, de visières, de lunettes et de gants à des établissements de santé.

Un cofondateur de Tecsys vend

David Brereton, cofondateur et PDG de Tecsys, a vendu pour près de 3 millions $ d’actions de l’entreprise montréalaise la semaine dernière. Le cours boursier de Tecsys, spécialisée dans la gestion des chaînes d’approvisionnement, a récemment atteint un sommet de plusieurs années. L’entreprise vaut plus de 400 millions $.

Une dirigeante de Dollarama empoche

Capture d'écran

Johanne Choinière, chef de l’exploitation de Dollarama depuis 2014, a récemment réalisé un gain de plus de 2,6 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions. Le titre du détaillant est en hausse de plus de 30 % depuis son creux du mois de mars.

Amplitude recueille plus de 50 M$

Créé l’an dernier, le fonds de médecine de précision Amplitude a recueilli plus de 50 millions $ dans le cadre de sa deuxième ronde de financement, ce qui porte son financement total à plus de 150 millions $. Fondaction CSN a rejoint les investisseurs qui soutiennent Amplitude, parmi lesquels on compte notamment le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, la Caisse de dépôt, la Société ontarienne de financement de la croissance et la coopérative financière Vancity.