Le rosé classique d'entre les classiques

Château La Tour de l'Évêque, Côtes de Provence 2019, Pétale de Rose

20,80 $ - Code SAQ: 425496 – 13,5 % - 2 g/L – Biologique

J'ai hésité avant de faire de ce rosé mon vin de la semaine. Le Pétale de Rose de Régine Sumeire a fait tant d'adeptes sur notre marché depuis les 30 dernières années qu'en faire la recommandation me donnait l'impression de défoncer une porte ouverte. Mais l'exclure pour ces mêmes raisons me paraîssait une erreur. D'autant plus que le vin, malgré son statut de « sénior » au répertoire de la SAQ, n'a rien de viellot ni de poussiéreux. Au contraire: cette vaste propriété des Côtes de Provence est plutôt bien de son temps, convertie à l'agriculture biologique depuis déjà plusieurs années, avec un emploi d'infusions et de préparations biodynamiques sur certaines parcelles.

Dans le verre, on retrouve la délicatesse et la pureté habituelles, quoique le vin soit un peu timide à l'ouverture. Après une demi-heure d'aération, les arômes se révèlent avec plus de nuances, entre le melon, la menthe, les pivoines, avec des accents iodés qui évoquent les embruns marins. Bien assez rafraîchissant pour être consommé à l'apéro, mais il fera aussi un très bon compagnon aux crustacés, salades de fenouil et autres légumes de saison grillés. Un grand classique, oui. Et avec raison.

Santé!