Les géants américains du web sont devenus trop gros

À eux seuls, les cinq titres du GAFAM représentent aujourd’hui près de 25 % de la capitalisation boursière du S&P 500 de la Bourse de New York, le plus important indice boursier au monde.

Les titres du « Big Five » des services numériques valent en Bourse 6339 milliards $ US (8890 milliards $ CAN), soit trois fois la capitalisation boursière de la Bourse de Toronto, dont le principal indice (S&P/TSX) comprend 250 titres. Ou 2,7 fois le PIB nominal du Canada.

Par le fait même, la sélecte bande du GAFAM, soit Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, dépasse aujourd’hui de beaucoup le niveau de concentration boursière de 18 % atteint lors de la bulle internet allant de la fin des années 1990 jusqu’à son sommet de mars 2000.

Le problème ? Cela semble de mauvais augure lorsqu’on se rappelle la gigantesque déconfiture boursière qui avait suivi la bulle internet.

D’ailleurs, le stratège de la grande firme de courtage Goldman Sachs, David Kostin, voit dans cette concentration boursière du GAFAM un mauvais signal pour les rendements futurs du marché boursier.

Que les investisseurs se le tiennent pour dit !

TITRES GONFLÉS À BLOC

Alors que le S&P 500 accuse un léger recul depuis le début de l’année, les titres du GAFAM, eux, affichent de solides gains, et ce, en dépit de la guerre contre la COVID-19 qui a paralysé plusieurs pans de l’économie mondiale.

C’est vous dire à quel point ils sont gonflés à bloc ! Ils se négocient d’ailleurs à des ratios cours/bénéfices fort élevés. Ce qui les rend par surcroît vulnérables à une sévère correction boursière, théoriquement parlant.

Si le « Big Five » entre en correction, cela risque malheureusement de faire chuter l’ensemble des autres titres, même ceux qui tirent de la patte en cette année marquée au fer rouge par le coronavirus.

GROS PROFITS

La mise en garde étant faite, il faut dire que le GAFAM roule sur l’or.

Selon les prévisions des analystes boursiers, les multinationales du « Big Five » devraient cette année déclarer des revenus bruts de l’ordre de 1000 milliards $ US.

Et des profits avant impôts de combien ? De quelque 189 milliards $ US.

Autre indice de grande richesse ? Les cinq multinationales du GAFAM sont confortablement assises sur une montagne de liquidités, voire au-delà de 560 milliards $ US, dont 200 milliards juste pour Apple.

PEU D’IMPÔTS VERSÉS

À l’exception des États-Unis, tous les autres pays où le « Big Five » brasse des affaires récoltent très peu d’impôts sur les juteux profits de ces multinationales du numérique.

Le « Big Five » est passé maître dans les stratégies fiscales (avec les paradis à la fiscalité légère ou absente) lui permettant de minimiser les impôts à verser à l’étranger.

MANQUE À GAGNER DU CANADA

Lors de la dernière campagne électorale, le Directeur parlementaire du budget avait calculé qu’une nouvelle taxe de 3 % sur les revenus de ces entreprises au Canada (environ 21 milliards l’an) rapporterait, lors des quatre prochaines années, en moyenne 632 millions $ par année.

Tous les partis politiques souhaitaient que cette nouvelle taxe entre en vigueur cette année. Ce n’est pas le cas : le gouvernement de Justin Trudeau attend que l’ensemble des pays du G7 s’entendent sur une formule d’imposition commune sur les revenus du GAFAM.

À la décharge de Justin Trudeau et de ses pairs des autres pays, il leur faut opter pour une stratégie d’imposition commune afin de contrer le train de représailles que Donald Trump menace de leur faire subir en vue de défendre ses multinationales du GAFAM.

LES BOSS FONT L’OBJET D’UNE ENQUÊTE...

Lundi, les PDG Jeff Bezos d’Amazon, Tim Cook d’Apple, Sundar Pichai de Google et Mark Zuckerberg de Facebook seront en audition devant le sous-comité antitrust judiciaire de la Chambre.

Ils témoigneront dans le cadre de l’enquête en cours du Comité sur la concurrence dans le marché numérique. C’est depuis juin dernier que ce sous-comité enquête sur la domination de ces géants du numérique et sur l’adéquation des lois antitrust existantes et de leur application.