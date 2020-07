Les meilleurs jeux de sports

Parce qu’il n’y a pas de mal à gagner des coupes avec ses pouces, histoire d’attendre les versions de 2021...

«NHL 20»

C’est le temps de se mettre au frais sur les patinoires des équipes! Cette édition de la franchise d’EA Sports offre comme nouveauté les Coups Signature («Signature Shots») des joueurs. Ainsi, le «gamer» a accès au style propre à chaque joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les gardiens de buts virtuels sont aussi améliorés; «NHL 20» leur fait évaluer les menaces posées par les attaquants lors des montées au filet. Enfin, venu tout droit des titres «FIFA» de la compagnie, le mode «Hockey Ultimate Team» permet d’accumuler des récompenses.

«NBA 2K20»

Impossible de ne pas succomber à ce titre, le meilleur pour le basketball. Les mouvements des joueurs de basketball ont été améliorés, de même que leur dribble. Le tutoriel – indispensable – permet à l’amateur d’apprendre les rudiments du jeu à son rythme. Il est néanmoins frustrant de voir autant de propositions de microtransactions monétaires... après avoir payé pour le jeu.

«MLB The Show 19»

Pour son 14e titre de la franchise, Sony Interactive Entertainment a ajouté un mode «Moments» dans lequel le «gamer» peut rejouer et modifier des moments forts de l’histoire du baseball. Le mode «Road to the Show» permet, quant à lui, de créer un joueur fictif et de le faire évoluer tout au long de sa carrière.

«PES 2020»

Cette fois-ci, les joueurs de soccer et les stades dans lesquels ils jouent sont reproduits à l’identique. Autre amélioration notable de cette itération de la franchise, la qualité des animations des joueurs, qui rend les matchs d’autant plus fluides. Les curieux désireux de tester «PES 2020» peuvent télécharger une version «lite» («légère») du gagnant du prix du meilleur jeu de sport au dernier E3 sur le site de Konami.

«F1 2019»

Jeu officiel des Grands Prix de F1 et de F2 (depuis cette itération), le titre comprend tous les coureurs automobiles ainsi que les 21 circuits officiels de 2019. Parmi les améliorations, les courses de nuit, dont le réalisme laisse pantois. Il est également possible de se mesurer désormais à d’autres «gamers» en ligne lors de défis hebdomadaires.

«Madden NFL 20»

Incontournable jeu de football, «Madden NFL 20» s’est doté d’un nouveau mode d’histoire permettant à l’amateur de ce sport de créer son quart arrière, et de le faire progresser afin qu’il soit recruté par la NFL. Autre bonus, les 22 pièces musicales composées exclusivement pour le jeu par des artistes tels que Snoop Dogg ou Joey Bada$$, une première dans l’histoire de la franchise.

«TGC 2019»

Outre un mode «carrière», un réalisme à couper le souffle ainsi que des contrôles intuitifs et un choix d’activités en ligne, «TGC 2019» propose aussi de construire son propre parcours et de le partager avec d’autres.

«UFC 3»

Amateur d’arts martiaux mixtes? Voici le titre auquel jouer. Avec ses 5 000 animations supplémentaires, une possibilité de créer son équipe de rêve ou son combattant, ce jeu d’EA Sports ne déçoit pas. De plus, le mode «G.O.A.T.» offre la possibilité de faire progresser son combattant, à l’intérieur et en dehors des rings.

Les bruits de foule des jeux!

En Europe, les clubs de soccer ont décidé d’y avoir recours. En Amérique du Nord, c’est désormais le tour de la Ligue majeure de baseball (LMB). De quoi parle-t-on? De l’utilisation de bruitages provenant de jeux vidéo lors de matchs à venir. Car, pandémie oblige, les équipes jouent dans des stades vides, ce qui désarçonne les sportifs.

En Europe, c’est la Premier League britannique et la Liga espagnole qui ont demandé à EA Sports de leur fournir des bruits de supporters, réalisés pour la franchise FIFA. Aux États-Unis, la MLB s’est tournée vers Sony. La NBA, elle, a passé un contrat avec 2K Sports pour utiliser sa bibliothèque de sons.

Eric Sogard, joueur des Brewers de Milwaukee, a ainsi expliqué à l’Associated Press que les encouragements de la foule étaient appréciés. «On est concentré sur le jeu, mais les bruits sont très utiles. J’ai constaté que le silence total lors des premières balles était difficile à supporter pour certains joueurs».

Cela permettra également aux téléspectateurs de profiter d’une expérience aussi proche de l’original lors de la retransmission des matchs. Car les différents clubs sportifs profitent de leurs matchs de camps d’été pour faire enregistrer des sons qui seront utilisés lors de la prochaine saison télévisée.

Des records battus

Le mois de juin 2020 a été faste pour l’industrie du jeu vidéo. Le 17 juillet dernier, la firme d’analyse NPD rapportait que les ventes totales avaient atteint 1,2 milliard $US. La pandémie continue en effet de profiter à cette industrie qui n’a pas connu d’aussi bons chiffres depuis... 2009. Les dépenses reliées aux jeux ont ainsi augmenté de 26 % en comparaison avec la même période l’an dernier. De plus, depuis le début de 2020, les ventes de consoles, d’accessoires et de jeux ont atteint 6,6 milliards $US. Le record précédent était de sept milliards en 2010.