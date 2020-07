L’utilité de la colère pour survivre

Je n’en peux plus de me faire dire que j’ai mauvais caractère, même si ça m’a mise dans un pétrin qui m’a fait perdre mon emploi. Obligée de travailler avec une visière qui me faisait transpirer comme un veau, je l’avais remontée sur ma tête pour respirer, quand une cliente m’a apostrophée. Au lieu de la rabaisser sur ma face, je lui ai répliqué du tac au tac de se mêler de ses affaires. Bien entendu elle n’a pas aimé et est allée se plaindre à la gérante qui m’a remerciée de mes services illico.

C’est certain que je vais me trouver autre chose parce que je suis une personne travaillante, mais disons que je me serais bien passé de ça présentement. Surtout que mon chum a utilisé le même prétexte pour me laisser pendant le confinement. Qu’est-ce que tu veux que je fasse, je suis née comme ça. Je suis soupe au lait comme mon père et je ne peux rien faire pour me changer.

Mon père disait toujours que nous n’avions pas mauvais caractère lui et moi, mais plutôt que « nous avions du caractère ». Il affirmait que dans la vie, quand on n’est pas capable de se défendre, on se fait manger tout rond. Je le sais que je me pompe vite, mais je redescends aussi vite. Mais quand le mal est fait, le mal est fait, et il faut vivre avec les conséquences. Comme c’est le cas présentement.

Veux-tu bien me dire pourquoi je n’aurais pas le droit de dire ce que je pense à quelqu’un qui me fait un commentaire aussi niaiseux que celui que cette cliente-là m’a fait ? Et quand la gérante m’a apostrophée suite à la plainte, je l’ai très mal pris. Mais je me suis permis de me gâter en faisant savoir à la gérante ce que je pensais d’elle avant de partir.

On dirait que les gens sont plus capables de rien prendre depuis quelques années, et c’est encore pire depuis que la COVID est entrée dans leur vie. S’il avait fallu qu’ils me connaissent à l’adolescence, alors que je bondissais comme un cheval fou pour un rien, c’est certain qu’ils ne m’auraient pas supportée longtemps.

Ma mère prétend que rendue à mon âge (51 ans) je devrais apprendre à me calmer. Elle prétend que c’est à cause de ça que je ne réussis pas à garder mes chums et mes amies. Mais comme mon père a vécu jusqu’à sa mort sans rien faire pour changer, qu’il était heureux comme ça et qu’elle l’a toujours enduré, je ne vois pas pourquoi je changerais.

Bien dans sa peau malgré tout

Étant donné la conclusion à laquelle vous arrivez, je ne sais pas au juste pourquoi vous m’avez écrit. Mais je vais quand même tenter une hypothèse. N’auriez-vous pas au fond de l’esprit un léger doute sur le bien-fondé de vos réactions colériques ? D’autant plus que dernièrement, elles vous ont privée de votre emploi et séparée de votre chum, et qu’il semble, si je me fie aux paroles de votre mère, que vous n’ayez plus d’amies à cause de ce travers de votre caractère.

Comme en psychologie la colère est considérée comme « une émotion secondaire liée à une blessure physique ou psychique, un manque, une frustration », n’auriez-vous pas envie de fouiller enfin dans la vôtre pour en définir l’origine lointaine ? Ce n’est pas parce que votre père ne l’a pas fait que vous devez continuer à vous laisser mener par cette dernière comme une gamine.

Faire une colère de temps à autre c’est normal. Mais quand on en est rendu à s’y laisser aller sans retenue sur son lieu de travail, contre une cliente à qui on doit le plus élémentaire respect en plus, ne serait-ce pas votre conscience qui se réveille enfin pour vous dire qu’il serait temps d’agir ?