Qualité Motel invite au déconfinement

Les trublions derrière Valaire s’amusent ferme sur ce nouveau EP rafraîchissant et, mieux encore, le plaisir est contagieux.

Qualité Motel

Photo courtoisie

★★★★

C’est la quantité qui compte

Un peu de sérieux?

Suite logique, à en croire le titre, du LP C’est pas la qualité qui compte (2018), C’est la quantité qui compte semble tout de même plus « sérieux » — ou, du moins, plus « sage » — que l’album l’annonçant.

Deux ans après l’éloge très Trois Accords au Didgeridoo livré en compagnie de Simon Proulx ou le duo hyper sensuel La peau des gens qu’on aime offerts avec Fanny Bloom et... Marie-Élaine Thibert puis, évidemment, leur fameuse célébration du Basilic, Qualité Motel refait surface avec un maxi où on met la pédale douce sur le facteur WTF.

C’est un détail, mais bon : le collectif s’entoure également de collaborateurs toujours aussi talentueux, mais moins connus du grand public (outre Claudia Bouvette entendue sur Unavailable qui était disponible en ligne).

Recette éprouvée

Pour le reste, Qualité Motel est égal à lui-même avec ce maxi très estival autant dans ces thématiques (la pétillante Rosée — excusez-la — en témoigne) que ces beats. C’est léger dans le propos et les sons, certes, mais tout le travail derrière C’est la quantité qui compte y transpire itou.

Les fans du projet adoreront évidemment. Les néophytes, eux, devraient également tendre l’oreille, tant le EP est percutant, agréable et incroyablement accessible.

Idéal pour le 5 à 7, mais un véritable danger pour garder ses distances.

Hugues Aufray

Photo courtoisie

★★★

Autoportrait

Les théories du complot étant particulièrement à la mode ces jours-ci, en voici une nouvelle : Hugues Aufray est un vampire. Bien que nonantenaire, l’auguste auteur-compositeur-interprète folk résiste quasi surnaturellement aux ravages du temps avec un album aussi pertinent que nostalgique. En très grande forme, l’artiste y va littéralement d’un autoportrait musical en proposant des reprises de son répertoire et de classiques américains l’inspirant. Pas révolutionnaire, mais convaincant et étonnant.

Jessy Lanza

Photo courtoisie

★★★1⁄2

All The Time

L’artiste électro R&B canadienne propose un troisième LP solide bien que sans surprise. Mélomanie oblige, on ne peut s’empêcher de tisser des liens entre les pièces d’All The Time et celles de ses congénères comme Milk & Bone et Grimes, voire ses offrandes précédentes, dont l’uppercut Pull My Hair Back (qui s’est retrouvé parmi les meilleurs albums canadiens de l’année à sa parution selon le jury du prix Polaris). Malheureusement, ce nouvel album s’en sort souvent perdant. All The Time est très bon, mais semble avoir été produit sur le pilote automatique. Dommage.

Logic

Photo courtoisie

★★★

No Pressure

Rappeur aussi populaire que polarisant (est-il opportuniste ? Est-il ringard ? etc.), Logic annoncerait sa retraite de l’industrie, six ans après la parution d’Under Pressure, son premier LP. Boucle bouclée, donc. Pour ce chant du cygne, l’artiste surprend en optant pour des ambiances souvent plus jazzy. Pour le reste, toutefois, la surcharge de rimes pauvres et de références inutiles (le clin d’œil à Metal Gear Solid sur la pièce titre, par exemple) ankylose le tout. Pas dégueulasse, mais pas fameux non plus.

Coup de coeur

Lianne La Havas

Photo courtoisie

★★★★

Lianne La Havas

Et de trois pour l’artiste néo soul britannique. Cinq ans après le très bien reçu Blood, La Havas s’inspire d’une rupture douloureuse et de sa déception face à son LP précédent (où l’équipe de production aurait étouffé son apport) pour livrer le meilleur album de sa carrière à ce jour. Œuvre réalisée avec un entourage réduit, Lianne La Havas s’avère audacieux ainsi que planant à souhait. Les fans de la chaîne YouTube lofi hip hop radio vont adorer.