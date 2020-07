Santa-Banana en Québec

C’est vraiment « Un été pas comme les autres », pour reprendre l’éloquent titre d’une émission à QUB Radio.

Conjoncture unique, sans précédent : frontières fermées, grands festivals annulés, peur des grandes villes, besoin de grands espaces après le confinement, offre hôtelière limitée par les règles sanitaires, etc. Résultat, des régions sont assaillies par les visiteurs comme jamais.

La ministre du Tourisme Caroline Proulx se réjouissait hier au 98.5 que son « appel » à visiter le Québec ait été entendu par les Québécois.

Mais elle n’hésita pas à pourfendre les mœurs « inacceptables » de certains Elvis Gratton (mon expression) notamment en Gaspésie : parking sauvage, camping sauvage le long des voies ferrées ou sur les plages, lesquelles sont souvent traitées comme des décharges sauvages, voire des litières !

Même les maires de Percé (Cathy Poirier) et de Gaspé (Daniel Côté) ont osé se plaindre publiquement.

S’ajuster ?

La déferlante dans les régions du Québec est-elle une « nouvelle normalité » (expression chère à la vice-première ministre Geneviève Guilbault) ou une situation passagère ?

Probablement un mélange des deux. La COVID-19 sera avec nous pour longtemps et certains phénomènes risquent de perdurer. Des habitudes permanentes, aussi, ont peut-être été créées.

La nouvelle donne n’a certainement pas que des mauvais côtés. Joint hier, le député de Bonaventure Sylvain Roy se réjouissait que sa Baie-des-Chaleurs soit devenue une « valeur refuge » en cet été : « Des gens qui avaient l’habitude d’aller ailleurs vont certainement y prendre goût. »

Il ne s’inquiète pas outre mesure des désagréments. À ses yeux, la Sûreté du Québec devrait simplement aider davantage les municipalités à faire respecter leurs règlements. Certaines villes sont en partie responsables : « Elles ont peut-être “niaisé” un peu avant d’intervenir », note-t-il.

Par ailleurs, les sommes consacrées au tourisme par Québec sont, selon lui, « faméliques ». Pourtant, dans le budget 2020-2021, Québec comptait consacrer 316 millions $ au secteur. Roy insiste : il faut aider encore plus les Québécois à se réapproprier le territoire.

Entassés

J’ajouterais : et le rendre plus accessible. Le Québec a beau être « cinq fois grand comme la France », lorsqu’une conjoncture particulière comme celle de cet été se présente, les Québécois se retrouvent entassés dans deux ou trois régions. Limités dans leurs choix.

L’historien et photographe Pierre Lahoud écrivait récemment dans une lettre au Soleil : « Autrefois, des centaines de trains sillonnaient toutes les régions du Québec et des traversiers reliaient les municipalités qui bordent les deux rives du Saint-Laurent. »

Au reste, j’estime qu’en ville aussi on doit saisir l’occasion pour revoir certains modèles. Je pense aux secteurs très touristiques comme le Vieux-Québec, livrés ces dernières années de plus en plus exclusivement au tourisme et au festif.

Voir ces secteurs délivrés de ses « occupants » (sympathiques, certes) que sont touristes et festivaliers devrait nous faire comprendre que ces lieux sont aussi de vrais quartiers, avec de vrais habitants qui y vivent de « vraies vies », lesquels nécessitent des commerces et institutions de proximité.

Des habitants qu’on doit apprendre à respecter, car eux aussi ont parfois à composer avec une autre sorte d’Elvis Gratton : certains festivaliers « pas de classe » adeptes de parking et de décharges sauvages.