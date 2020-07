Un rôle qui lui ressemble

Comme plusieurs de ses pairs, Sophie Nélisse a vu tous ses plans chamboulés par la pandémie. L’actrice de 20 ans aurait normalement dû jouer dans une série américaine qui devait être tournée cet été, mais la crise du coronavirus en a décidé autrement. En attendant la reprise des tournages, elle peut se rabattre sur la sortie du film anglophone Celles qui restent, dont elle partage la vedette avec l’actrice américaine Heather Graham.

Tourné il y a deux ans dans le nord de l’Ontario et réalisé par la cinéaste montréalaise Aisling Chin-Yee, Celles qui restent (The Rest of Us) met en scène le personnage de Cami (Heather Graham), une illustratrice de livres pour enfants, qui accepte d’accueillir chez elle la seconde femme de son ex-mari à la suite du décès soudain de ce dernier. Sophie Nélisse joue le rôle de la fille de Cami, Aster, une adolescente rebelle qui est toujours à couteaux tirés avec sa mère.

En entrevue avec Le Journal, Sophie Nélisse admet être rapidement tombée en amour avec le personnage d’Aster. Elle dit même partager plusieurs points communs avec cette ado au fort caractère.

« C’est certainement un des personnages que j’ai joués qui me ressemble le plus », indique la jeune actrice québécoise.

Photo courtoisie, TVA FILMS

« Aster est en pleine crise d’adolescence, mais elle n’est pas juste bête pour être bête. Il y a un gros manque de communication et d’incompréhension entre elle et sa mère, et elle ressent une espèce de [...] rejet même si sa mère lui dit tout le temps qu’elle l’aime. Elle aime tellement sa mère et elle ne veut tellement pas la décevoir qu’elle est parfois froide et bête avec elle pour ne pas lui montrer ses faiblesses. Je comprends ça, parce que je pense que j’ai tendance à être comme ça moi aussi avec ma mère. »

Sophie Nélisse admet qu’elle connaissait peu le travail de Heather Graham avant de la rencontrer sur le plateau de tournage de Celles qui restent : « Je l’avais vue dans Hangover, mais c’est tout », lance-t-elle.

Elle dit avoir été impressionnée par sa sensibilité et la générosité de l’actrice d’Austin Powers et de Boogie Nights :

« Je sais qu’elle a souvent joué des rôles de belle fille blonde, mais je trouve qu’elle s’est vraiment démarquée dans Celles qui restent. Elle avait souvent les larmes aux yeux après avoir joué certaines scènes. Elle était très émotive, à l’image de son personnage. Elle était aussi très maternelle sur le plateau. Souvent, elle venait me voir pour prendre de mes nouvelles et savoir comment j’allais. Elle était curieuse et pleine d’énergie. Les deux actrices principales du film étaient super aussi. On était vraiment toutes les quatre sur la même longueur d’onde. »

Dix ans déjà

Mine de rien, Sophie Nélisse célébrera ses dix ans de carrière l’an prochain avec le 10e anniversaire de la sortie de Monsieur Lazhar, le film de Philippe Falardeau qui l’a révélée au public.

« Philippe [Falardeau] est venu souper récemment à la maison et on a réalisé que ça fait déjà dix ans qu’on a tourné Monsieur Lazhar », souligne la jeune actrice qui a multiplié les rôles en français et anglais au cours des dernières années.

« C’est fou. On dirait que ces dix années ont passé vite et lentement en même temps. J’ai l’impression que ça fait super longtemps que j’ai joué dans Monsieur Lazhar, mais en même temps, je me souviens de certains détails comme si c’était hier. Je suis vraiment reconnaissante que ce film-là m’ait amenée là où je suis aujourd’hui, même si je reste une éternelle insatisfaite. Je suis consciente que je suis choyée d’avoir la carrière que j’ai, mais je suis perfectionniste et je ne suis jamais satisfaite de mon travail. Je ne peux pas encore dire que j’ai atteint tous mes objectifs, parce que j’ai encore beaucoup de rêves que j’aimerais réaliser. »

► Le film Celles qui restent (The Rest of Us) sort en vidéo sur demande le 28 juillet.