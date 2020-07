Une mission (presque) impossible

Avez-vous hâte à ces bizarres de séries qui s’amorceront un soir d’été lorsque, habituellement, on fait griller quelques guimauves au bord du feu sous les étoiles ?

Après une pause de plus de quatre mois, je suis pour ma part très curieux de voir comment ça va se passer dans cette bulle de Toronto, sans spectateurs.

Curieux de constater la qualité du jeu, l’intensité des joueurs, leur dévouement. Les célébrations de but sans frénésie dans les gradins...

Et curieux du Canadien, surtout.

Quand Marc Bergevin a mentionné que son club était chanceux de participer aux séries, il a utilisé le bon terme. Ces séries sont inespérées alors que l’équipe se destinait à une troisième exclusion de suite.

Sur papier, en toute logique, le Canadien n’a pas les ressources pour venir à bout d’une formation aguerrie comme les Penguins. Et d’ailleurs, la grande majorité de nos spécialistes prédisent la victoire de la bande à Sidney Crosby. Réjean Tremblay, lui, fait plutôt un clin d’œil aux partisans : le Canadien en trois (!), et plus tard rien de moins que la coupe Stanley, avec Carey Price qui soulève le Conn-Smythe...

Vraiment, Réjean ?

OK, OK, tant qu’à faire un clin d’œil, aussi bien l’assumer totalement, je comprends.

Mais sans tomber dans la science-fiction d’une parade masquée à Montréal, une victoire en phase préliminaire, dans une courte série 3 de 5, est-ce une mission si impossible que ça ?

Rappelez-vous toutes les surprises en première ronde l’an passé, comme le Lightning culbuté de son piédestal par les Blue Jackets.

Tout est possible dans un 3 de 5. Une couple de matchs solides de Carey Price avec un Shea Weber en santé pour protéger l’enclave, le jeune Nick Suzuki sans aucune pression qui sort du lot, Jonathan Drouin qui roule à fond, Brenda Gallagher qui fonce encore et toujours au filet...

Qui sait ?

Sur la glace, le Canadien n’a rien à perdre. Zéro pression. Parfois, c’est suffisant pour faire pencher la balance. Sans avoir la profondeur et l’expérience des Penguins, le Canadien a au moins la vitesse pour rivaliser avec eux.

Ce n’est pas gagné d’avance pour Pittsburgh. Ça ira en cinq matchs... et le Canadien en sortira vainqueur de justesse.

Non, rien à perdre sur la glace. Mais beaucoup à perdre pour l’avenir, en cas de victoire. Le Canadien devra dire adieu à ses chances de repêcher Alexis Lafrenière au prochain repêchage.

Chanceux de participer aux séries, le Canadien pourrait, au bout du compte, se retrouver malchanceux pour son avenir.

Maudit karma !

Bonne lecture et bonnes séries, chers lecteurs.

Denis Poissant

Directeur des sports

LE TRICOLORE N’A PAS LA COTE

Sans surprise, le Canadien fait partie des négligés pour remporter la coupe Stanley dans les prochaines semaines.

Selon les sites de paris sportifs, dont celui de Vegas Insider, l’équipe de Claude Julien est l’une de celles qui ont le moins de chances de soulever le précieux trophée (70/1).

À l’opposé, les Bruins de Boston et le Lighting de Tampa Bay sont les deux formations favorites pour rafler les grands honneurs.

Voici le tableau des 24 équipes qui participent aux séries et leurs chances de gagner la coupe Stanley.

Bruins de Boston : 13/2

Lightning de Tampa Bay : 13/2

Golden Knights de Vegas : 8/1

Avalanche du Colorado : 9/1

Capitals de Washington : 10/1

Flyers de Philadelphie : 10/1

Blues de St. Louis : 10/1

Stars de Dallas : 15/1

Penguins de Pittsburgh : 16/1

Oilers d’Edmonton : 23/1

Maple Leafs de Toronto : 29/1

Hurricanes de la Caroline : 35/1

Predators de Nashville : 35/1

Flames de Calgary : 37/1

Canucks de Vancouver : 40/1

Rangers de New York : 40/1

Wild du Minnesota : 43/1

Islanders de New York : 43/1

Jets de Winnipeg : 50/1

Coyotes de l’Arizona : 55/1

Panthers de la Floride : 55/1

Blue Jackets de Columbus : 65/1

Canadien de Montréal : 70/1

Blackhawks de Chicago : 75/1

Source : Vegasinsider.com

