Votre ex fait faillite: êtes-vous à risque ?

Vous êtes séparés depuis quelque temps et votre ex vous apprend qu’il doit faire faillite... Vous pourriez bien en subir les conséquences ! Voici quelques aspects de votre situation que vous devriez prendre en compte si vous avez encore des liens financiers avec votre ex.

Vous avez des dettes avec votre ex

Dans certains cas, vous pourriez devoir rembourser la dette au complet ! Cela peut être le cas si la dette est « solidaire ». Cela veut dire que vous vous êtes engagé à rembourser toute la dette, même la part de l’autre personne. Mieux vaut vérifier votre contrat de prêt, de marge de crédit ou de carte de crédit. Vous pourriez devoir rembourser la dette, même si vous n’avez pas dépensé cet argent !

Vous êtes toujours copropriétaire d’une maison

Vous devrez payer un certain montant pour éviter que la maison ne soit vendue dans la faillite de votre ex. Ce montant s’appelle « l’équité » et il est déterminé par le syndic de faillite. Il tiendra compte entre autres de la valeur de la maison et du montant qui reste à payer sur l’hypothèque.

Votre ex vous verse une pension alimentaire

La faillite n’a pas d’impact sur la pension alimentaire. Votre ex devra donc continuer de payer votre pension alimentaire et celle de vos enfants. Il ne peut pas effacer cette dette, même s’il fait faillite.

Texte informatif – Ce texte ne constitue pas un avis juridique; il est recommandé de consulter un avocat ou un notaire pour un tel avis. Éducaloi est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’informer les Québécois de leurs droits et obligations dans un langage clair».

