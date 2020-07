DRAPEAU, Lorraine Labbé



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 18 juillet 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Lorraine Labbé, épouse de feu monsieur Raynald Drapeau. Née à St-Joseph de Beauce, le 2 juin 1940, elle était la fille de feu monsieur Roméo Labbé et de feu dame Lucienne Gagnon. Elle demeurait à Québec. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances àde 18 h à 20 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie.Madame Labbé laisse dans le deuil son fils: Nicolas; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Julie Labbé (Michel Drapeau), Dominique Labbé (Francine Routhier), Maurice Labbé (Madeleine Verreault), Jean-Louis Labbé (Karole Bergeron); de la famille drapeau: Madeleine, Robert (Ghislaine Sylvain), Danielle, Marc Roy (feu Huguette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies de l'œil. Site: www.fondationdesmaladiesdeloeil.org Tél.: 1 877-654-0835 ou à la fondation Mira Site: www.mira.ca Tél.: (418)-876-1202