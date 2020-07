Charles Lefebvre retrouve le plaisir de jouer

À 20 ans, le lanceur Charles Lefebvre poursuit sa progression en territoire connu, cet été, et ce nouveau passage dans la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec (LBJEQ) a tout pour l’aider à rebâtir sa confiance et à retrouver le plaisir de fouler le monticule.

Le joueur des Pirates de Laval a notamment bien fait, la semaine dernière, en n’allouant aucun point sur un seul coup sûr en cinq manches de travail dans une victoire de 12 à 1 des siens contre les Orioles de Montréal. Dimanche après-midi, face à l’équipe 16-U de l’Académie de baseball du Canada (ABC), Lefebvre a permis trois points en cinq manches et un tiers dans un gain de 4 à 3.

«J’ai besoin de quelques bonnes sorties pour remonter ma confiance, a estimé Lefebvre. Ç’a été plus difficile dans les dernières années, autant à la fin de mon séjour avec l’ABC [un programme qui rassemble les meilleurs espoirs du Québec, NDLR] qu’avec mon collège américain.»

Portant les couleurs des Falcons d’Indian Hills Community College, dans le Midwest des États-Unis, Lefebvre prévoit repartir au sud de la frontière vers la fin du mois d’août.

«Ç’a n’a pas super bien commencé là-bas, j’étais très nerveux et je me disais que je n’avais pas droit à l’erreur, a-t-il décrit, à propos de sa saison printanière. Je me mettais de la pression.»

«Charles est un grand bonhomme, et son physique l’aide beaucoup», a expliqué l’entraîneur-chef des Pirates, Mathieu Granger, concernant l’artilleur de 6 pi 3 po. «Son meilleur lancer, c’est sa balle rapide. Maintenant, moi, mon but premier comme entraîneur, c’est qu’il retrouve sa confiance, et c’est comme ça qu’il va aider les Pirates à gagner des matchs. Il a tout ce qu’il faut pour être un lanceur dominant au niveau junior élite.»

Un receveur aguerri

Lefebvre est heureux de retrouver son bon ami Olivier Mayrand au poste de receveur pour le guider avec le club de Laval.

«J’ai grandi avec Olivier, et il me connaît bien comme lanceur, a noté le Lavallois. Il peut m’aider avec certains points techniques. C’est aussi l’un des meilleurs receveurs défensifs dans cette ligue. Je suis extrêmement chanceux d’avoir un catcher comme lui.»

En plus de son travail derrière le marbre, Mayrand brille à l’attaque depuis le début de la saison dans la LBJEQ. Après huit matchs, il arbore une incroyable moyenne au bâton de ,643 grâce à ses 18 coups sûrs en 28 présences officielles. Mayrand a également soutiré quatre buts sur balles pour faire grimper son taux de présence sur les buts à ,688.