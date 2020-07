Jeux olympiques: Kristel Ngarlem n’en fait pas une obsession

L’haltérophile Kristel Ngarlem, qui vient de célébrer ses 25 ans, aime boire du café et la bonne nourriture. Il n’y a pas que les Jeux olympiques dans la vie!

«Depuis que je suis jeune, je rêve d’aller aux Jeux olympiques, mais je dirais que c’est un objectif parmi tant d’autres, dit-elle. Si jamais je vais aux Jeux, j’aurai fait ce que j’avais à faire, mais sinon, j’aurai vécu de très belles années grâce au sport.»

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Ngarlem pense notamment à son dernier voyage en Italie, en février, où elle en avait profité pour battre son record en soulevant 134 kg à l’épaulé-jeté à la Coupe du monde de Rome. Elle avait ainsi obtenu la première place dans cette épreuve en plus de conclure au troisième rang à l’arraché et au combiné.

«Souvent, après les compétitions, on rentre directement à la maison, mais cette fois-là, j’ai pris le temps de passer deux jours à Rome pour visiter un peu, raconte l’athlète. J’ai beaucoup aimé. J’adore l’Italie! Je suis une fille qui apprécie les petits plaisirs, autant quand je suis à Montréal que durant un voyage. Cette fois-là, il y avait les focaccias, les pâtes et le café, bien sûr. J’aime vraiment le café.»

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

S’imaginer à Tokyo

Ce fameux séjour en Italie, c’était avant la pandémie de COVID-19. Ngarlem sait très bien qu’elle pourrait être à Tokyo en ce moment si les JO n’avaient pas été reportés. Elle avait bon espoir de s’y qualifier. Les épreuves d’haltérophilie devaient avoir lieu entre le 25 juillet et le 4 août.

«On serait là actuellement, mais on n’y est pas et ce n’est pas parce que j’ai eu des mauvaises performances, affirme-t-elle. Personne n’y est. À partir de là, le moral est bon.»

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

«Je ne peux pas changer ce qui se passe présentement; dans le monde, vient-elle ajouter, devant l’incertitude des Jeux olympiques maintenant prévus en 2021 et en pensant au fameux processus de qualification. Je n’ai pas envie non plus de vivre des montagnes russes d’émotions.»

Les doigts croisés

Tout bonnement, Ngarlem a pu retrouver son lieu d’entraînement, plus tôt ce mois-ci, soit le Complexe récréatif Gadbois, à Montréal. Avec son entraîneur Jean-Patrick Millette, elle continue sa préparation, autant physique que mentale, en attendant la reprise des compétitions internationales. L’haltérophile espère le mieux, mais elle ne s’en fait pas inutilement.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

«Dans mon cas, il n’y a pas trop de nouvelles qui sont si dures, assure-t-elle en riant. Pour les Jeux olympiques, on va simplement se croiser les doigts pour que ça arrive en 2021.»

Autrement, Ngarlem pourra toujours siroter un bon café, à Montréal ou ailleurs.