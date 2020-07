La vie en couple hier et aujourd’hui

Je suis avec ma femme depuis plus de 50 ans. Comme tous les couples, on a eu des bouts moins smooth. Sans être un tombeur, j’étais beau gars, et je me faisais cruiser. J’ai eu dans les années 70 et 80 quelques aventures qui m’ont valu les foudres de ma femme. Mais la religion nous avait mariés pour la vie et on a tenu le coup.

Anonyme

Est-ce juste la religion qui vous a maintenus soudés, ou n’est-ce pas plutôt un réel sentiment amoureux auquel s’est ajoutée la capacité de votre conjointe à mettre de l’eau dans son vin ?