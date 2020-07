Le géant et les bozos

Certaines personnes sont tellement parfaites qu’elles semblent avoir été créées en laboratoire par des extraterrestres juste pour nous faire sentir cheap.

C’est le cas de Laurent Duvernay-Tardif.

UN SURHOMME

Le gars est fort, beau, gentil, intelligent, un athlète, un médecin, un artisan, et je suis sûr que lorsqu’il pète, ça sent la lavande les jours pairs et le jasmin les jours impairs.

Je n’ai jamais rencontré Laurent Duvernay-Tardif, et franchement, je ne tiens pas à le faire. J’ai l’impression qu’après lui avoir parlé cinq minutes, je me sentirais tellement comme une merde que j’aurais juste envie de tout lâcher et de joindre les Hare Krishna.

Bref...

Après une longue réflexion, le gentil géant a décidé de ne pas participer à la prochaine saison de la NFL.

Voici ce qu’il a écrit (et il écrit bien, en plus, le salaud) : « En raison de la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement, la NFL et l’Association des joueurs de la NFL se sont entendues sur plusieurs protocoles d’envergure liés à la santé et la sécurité afin de protéger les joueurs. Je suis convaincu que l’équipe médicale des Chiefs a mis en place un plan solide afin de minimiser les risques de santé associés à la COVID-19.

« Cependant, des risques persistent et, en tant que futur professionnel de la santé, je ne peux me permettre de devenir un vecteur potentiel de transmission dans nos communautés...

« Cette décision a été l’une des plus difficiles que j’ai dû prendre dans ma vie... »

Pour protéger les gens qui l’entourent et ceux qu’il peut croiser tous les jours, Laurent Duvernay-Tardif a pris la décision de mettre sa carrière de footballeur professionnel sur pause.

Alors qu’à son âge, chaque saison — que dis-je ! chaque match – compte.

Et pendant ce temps-là, des bozos refusent de porter un masque pendant une minute lorsqu’ils vont commander un beigne chez Tim Hortons, en disant que ça brime leurs droits !!!

UN CONDENSÉ D’INTELLIGENCE

Oui, je sais, Laurent Duvernay-Tardif n’est pas un être humain comme vous et moi, il a été fabriqué avec des cellules souches que l’on ne trouve que sur la planète X-27-3B.

Mais le message qu’il envoie est important : il n’y a pas que des droits dans la vie, il y a aussi des devoirs.

Si un footballeur professionnel est capable de mettre un X sur sa prochaine saison, je suis sûr que Tom Tremblay, plombier à Saint-Cyrille de Wendover, est capable de se masquer le visage pendant 33 secondes et demie lorsqu’il va acheter sa caisse de 12 et son paquet de Player’s Light au Couche-Tard.

Avez-vous vu le reportage d’Yves Poirier de TVA Nouvelles sur la dernière manifestation anti-masques ?

La dernière fois qu’on a vu un tel condensé d’intelligence pure est le 14 novembre 2019, quand des milliers de Flat Earthers se sont rassemblés à Dallas pour défendre la théorie voulant que la Terre soit aussi plate que la meilleure blague de Louis T.

En avril, Laurent Duvernay-Tardif est allé travailler dans un CHSLD pour changer des couches.

Ça ne lui tente pas de greffer des cerveaux les prochains mois ? Certains en auraient besoin.