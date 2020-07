Les Blue Jays bousillent une avance

Les Blue Jays de Toronto ont laissé filer une avance de deux points en fin de neuvième manche pour finalement s’incliner au compte de 6 à 5 face aux Rays de Tampa Bay, dimanche à St Petersburg.

Ken Giles et Brian Moran ont été incapables de protéger cette avance, permettant à Joey Wendle et Willy Adames de croiser le marbre pour ainsi créer l’égalité. Un double de Kevin Kiermaier lors du 10e tour au bâton a été à l’origine des deux points qui ont fait la différence.

Appelé au monticule pour cet engagement supplémentaire, Shun Yamaguchi (0-1) participait à un tout premier match dans le baseball majeur et il a subi la défaite. À 33 ans et 15 jours, le Japonais est devenu le plus vieux joueur de l’histoire des Jays à faire ses débuts.

Les visiteurs avaient pourtant inscrit quatre points en sixième manche grâce à Teoscar Hernandez (double), Danny Jansen (simple) et Bo Bichette (simple de deux points).

Amorçant la 10e reprise sur la butte, le releveur Chaz Roe (1-0) a signé la victoire.

De gaucher à droitier

Ji-Man Choi a pour sa part épaté la galerie en frappant un circuit comme droitier en sixième manche du côté des Rays. Le Sud-Coréen de 29 ans avait fait, quelques manches plus tôt, une toute première apparition au bâton comme droitier, étant retiré sur élan.

Choi avait pourtant effectué ses 735 premières présences dans le rectangle des frappeurs comme gaucher dans les ligues majeures. Il avait d’ailleurs frappé un ballon lors du premier tour au bâton de ce côté du marbre.

En soutirant un but sur balles en neuvième, il a également été à l’origine du point égalisateur. Les Rays ont ainsi remporté cette série de trois parties.

En raison d’irritations dans le bas du dos, le voltigeur des Jays Randal Grichuk a quitté la rencontre en sixième manche. Il a été remplacé par Derek Fisher.

Pendant la rencontre, les Blue Jays ont indiqué avoir repoussé leur match d’ouverture au 11 août, alors que les Marlins de Miami seront de visite à Buffalo. En 2020, l’équipe canadienne est contrainte de jouer ses parties à domicile dans les installations de leur club-école dans l’État de New York.

Les Jays devaient initialement jouer leur première série à la maison du 31 juillet au 2 août, contre les Phillies de Philadelphie. Les trois affrontements ont été déplacés en Pennsylvanie.