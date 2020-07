Mark Scheifele ne sera pas intimidé à Edmonton

L’idée de disputer toutes les rencontres éliminatoires loin de Winnipeg ne devrait pas effrayer l’attaquant des Jets Mark Scheifele, qui détient le record de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour le plus de buts marqués à l’extérieur lors d’une seule série.

Scheifele avait en effet inscrit sept buts à Nashville lors de la deuxième ronde contre les Predators en 2018. Il avait ainsi aidé les siens à se rendre en finale de l’Association de l’Ouest contre les Golden Knights de Vegas, récoltant finalement 14 buts et 20 points en 17 parties.

«La série contre Nashville, quand tu peux établir un record de la LNH pour les buts sur la route, le style de cette série et le style de jeu qu’il a joué – c’est le point de repère du niveau qu’il peut atteindre», a laissé entendre l’entraîneur-chef Paul Maurice au site officiel de l’équipe, récemment.

«En vieillissant et en prenant de l’expérience, il pourra jouer de cette façon et jouer à un niveau encore plus élevé.»

Question d’adrénaline

Pour expliquer ces succès, Scheifele a parlé d’adrénaline et de soif de victoire. Il croit également que le talent et l’énergie de ses adversaires des Flames de Calgary seront un élément de motivation supplémentaire pour lui.

«C’est l’adrénaline, a dit Scheifele. Quand vous êtes dans un match serré et que la troisième période commence, les gars sont calmes, mais ils ont cette adrénaline en eux qui est prête à sortir. C'est ce que j'attends avec impatience. Un vrai match avec [la survie de l’équipe] en jeu. C'est ce dont j'ai le plus envie.»

«Vous jouez du hockey de séries. Des séries éliminatoires de la coupe Stanley. Que peut-on faire de mieux que ça? Ça va être amusant de jouer contre une bonne équipe comme Calgary.»

La série qualificative entre les deux clubs canadiens débutera samedi à Edmonton.