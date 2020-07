NYCFC passe en quart de finale

Le New York City FC (NYCFC) a vaincu le Toronto FC (TFC) 3 à 1 et a ainsi obtenu son billet pour les quarts de finale du tournoi MLS is Back, dimanche, à Orlando.

Les vainqueurs ont frappé tôt, alors que Jesus Medina a inscrit la première réussite du match à la cinquième minute. Le milieu de terrain s’est fait oublier sur le flanc gauche lors d’un coup de pied arrêté. Quand le ballon s’est retrouvé sur son pied, il n’a pas raté sa chance et a décoché une frappe de la gauche que le gardien Quentin Westberg n’a pu stopper.

Une cinquantaine de minutes plus tard, l’attaquant Valentin Castellanos a doublé l’avance du NYCFC. L’Argentin a bien manœuvré dans la surface de réparation et a effectué un excellent tir bas. Il s’agissait de la première réussite du jeune homme de 21 ans cette saison.

Maximiliano Moralez a complété le pointage à la 81e minute. Profitant d’une talonnade d’Héber, il s’est retrouvé seul devant la cage et n’a pas raté sa chance.

L’équipe de la Grosse Pomme aurait pu marquer bien plus de buts si Westberg n’avait pas été aussi spectaculaire. Le gardien du TFC a effectué quatre arrêts. À l’autre bout du terrain, Sean Johnson a reçu deux tirs cadrés. Le vétéran a perdu son blanchissage à la 87e, quand Patrick Mullins a sauvé l’honneur des Torontois.

En quart de finale, le NYCFC affrontera le gagnant du duel entre les Timbers de Portland et le FC Cincinnati. Cet affrontement se tiendra mardi soir.