Série Canadien vs Penguins: un choix unanime

Le Journal a sondé six journalistes de Pittsburgh pour la série entre le CH et les Penguins

Dans les tavernes de Montréal, de Pittsburgh, de Moscou ou de Katmandou, il y a la même croyance. Les Penguins remporteront le tour des qualifications contre le Canadien. C’est la prédiction la plus populaire.

Si, à Montréal, seuls Réjean Tremblay et Denis Poissant ont prédit l’élimination des Penguins, le verdict est unanime parmi les journalistes de Pittsburgh. La bande à Sidney Crosby et à Evgeni Malkin éliminera le Tricolore.

Le Journal a pris le pouls de six journalistes attitrés à la couverture quotidienne des Penguins. De ce petit sondage, on ressort quelques grandes lignes. L’équipe de Mike Sullivan sortira gagnante en quatre matchs, Malkin sera le joueur clé, et Jared McCann représentera la carte cachée.

Dave Molinari

(DK Pittsburgh Sports)

Gagnant : Penguins en quatre

Le joueur clé : Jake Guentzel

« Plutôt que d’opter pour un choix facile comme Sidney Crosby ou Carey Price, je choisis Jake Guentzel. Une raison : il a marqué cinq buts en huit tirs depuis ses débuts dans la LNH contre Price. Guentzel n’a pas joué depuis le 30 décembre, mais il est complètement guéri de sa blessure et il connaît un bon camp. »

La carte cachée : Nick Suzuki

« À mes yeux, le centre du 2e trio du Canadien pourrait devenir la carte cachée de cette série. Si le Tricolore souhaite avoir une moindre chance de gagner cette série, Claude Julien aura besoin d’un excellent rendement de son deuxième centre dans sa confrontation contre Malkin. »

Seth Rorabaugh

(Pittsburgh Tribune-Review)

Gagnant : Penguins en quatre

« Le Canadien a du talent et de la jeunesse pour voler un match, mais les Penguins ont l’expérience et plus de talent. »

Le joueur clé : Matt Murray

« Murray a déjà gagné deux fois la Coupe Stanley, mais il jouera gros lors des prochaines séries. Il ne veut pas perdre son poste au profit de Tristan Jarry. »

La carte cachée : Jared McCann

« Un bon troisième centre et une place sur la première unité en supériorité numérique. »

Rob Rossi

(The Athletic)

Gagnant : Penguins en quatre

Le joueur clé : Evgeni Malkin

« Il est en santé, motivé et il veut gagner. Geno a aussi en tête de faire oublier la déception de l’année 2018-2019. »

La carte cachée : Jared McCann

« Comme 3e centre, McCann profitera de confrontations avantageuses. Il jouera aussi en supériorité numérique. »

Josh Yohe

(The Athletic)

Gagnant : Penguins en quatre

« Ils ont trop de talent brut pour Montréal. Ils sont en santé. Le retour de Guentzel fera une différence et Malkin sera hyper motivé. »

Le joueur clé : Evgeni Malkin

« Crosby pourrait ne pas être à 100 % pour cette série et on sait que Malkin est toujours meilleur quand Sidney est magané. »

La carte cachée : Jared McCann

« Le troisième centre est toujours un joueur important pour les Penguins en séries. Nick Bonino et Jordan Staal ont connu du succès dans le passé. »

Mike DeFabo

(Pittsburgh Post-Gazette)

Gagnant : Penguins en quatre

Le joueur clé : Evgeni Malkin

« Il est très bon au camp. »

La carte cachée : Jared McCann

« Il a traversé une immense léthargie en fin de saison, mais il profitera de la présence d’un vétéran comme Patrick Marleau à l’aile gauche. »

Dejan Kovacevic

(DK Pittsburgh Sports)

Gagnant : Penguins en trois

« Ils gagneront en trois, mais s’ils devaient perdre le premier match, ils l’emporteront en cinq. Nous n’avons jamais vu un premier match des séries de la sorte après une pause de plus de quatre mois. »

Le joueur clé : Evgeni Malkin

« Malkin joue d’une façon surréelle depuis le début du camp. Depuis que je couvre les activités des Penguins, je l’ai rarement vu autant motivé. »

La carte cachée : John Marino

« Marino aurait pu être un finaliste pour le trophée Calder cette saison s’il n’avait pas reçu une rondelle sur un œil. J’aime son calme et ses habiletés. »