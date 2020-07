Trois adolescents blessés par la chute d'un arbre sur leur tente en Alberta

BOTTREL, Alberta | Trois adolescents ont été blessés, samedi, lorsqu'un arbre est tombé sur leur tente pendant un violent orage qui a dévasté un terrain de camping de Bottrel, près de Calgary, en Alberta.

Les trois jeunes avaient trouvé refuge dans leur tente, vers 16 h 45, heure locale, lorsqu'un violent orage a criblé de grêle le camping, tandis que de puissantes rafales faisaient des ravages dans la végétation, brisant notamment l'arbre qui est tombé sur la tente.

«C'était l'orage le plus étrange que j'aie vu. C'était tout un fatras. C'était quelque chose qu'il faut voir pour le croire», a expliqué au Calgary Herald le propriétaire du site, Duane Needham.

Son frère Tim et sa nièce ont d'ailleurs été les premiers à porter secours aux adolescents. L'un d'eux avait réussi à sortir de la tente, mais les deux autres étaient coincés sous une branche.

La paire a réussi à extirper une première victime, avant de réaliser qu'un deuxième adolescent était coincé. «Il avait le visage au sol et était inconscient et la branche exerçait beaucoup de pression. Ma fille et moi avons réussi à le déloger. Aussitôt qu'on a fait ça, j'ai vu la couleur revenir dans son visage et il a pris une grande respiration. Mais lorsqu'il a expiré, ça ne sonnait pas bien», a raconté le gestionnaire du camping, Tim Needham, à la chaine Global News.

Deux des adolescents s'en sont finalement sortis avec des blessures mineures, mais le troisième a été plus grièvement blessé. Son état était néanmoins jugé stable lors de son transport à l'hôpital et sa vie n'était pas menacée.