GAGNON, Paul-André



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 18 juillet 2020, à l'âge de 91 ans et 8 mois est décédé monsieur Paul-André Gagnon, époux de madame Cécile Corriveau, fils de feu monsieur Émile Gagnon et feu madame Marie-Jeanne Lacroix. Il demeurait à Beaumont autrefois de St-Michel-de-Bellechasse. La famille vous accueillera à l'église de St-Michel-de-Bellechasse 105 rue principale St-Michelde 10 h à 11 h 25.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Cécile Corriveau, ses enfants: Gérard (Célyne Tremblay), Thérèse (Daniel Turgeon), Gilles (Lorraine Pelletier), Guy (Jacqueline Mercier), Luc (Rita Lacroix), René, Marie (Réjean Montminy), André (Guylaine Bergeron), Lise (Serge Capovilla), Claire (André Ruel), Louise (Donald Roy), ses 27 petits-enfants et ses 29 arrière-petits-enfants plus 1 qui arrivera bientôt; la famille Gagnon: feu Lucienne, feu Rose-Anne (feu Maurice Turgeon), Jeannine s.c.q, feu Léo (Lucette Côté), Simone (feu Jean-Paul Ménard), Benoît, feu Albert (feu Gisèle Turgeon), Jean-Marie (Pauline Dutil), Joseph (Francis Lavoie), Alexandre (Diane St-Pierre), Henri (Hélène Létourneau), Lucille; la famille Corriveau: Gisèle (feu Alfred Roy), Eugénien (feu Fernande Casault), Fernand (feu Raymonde Fournier), Marie-Laure N.D.P.S., feu Laurent (feu Norma Létourneau), Jean-Marie (feu Aline Moreau), feu Fernande (feu René Parent), Bernadette (feu Philippe Lamonde), Gabrielle (Gérard Bilodeau), Laurette, Pierrette (Luc Demers), feu Armand et Jean-Luc; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Nous tenons à remercier madame Josée Plante, travailleuse sociale du CLSC de Bellechasse pour son soutien pour toute la famille. La famille désire remercier la docteure Lacharité et tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis pour les bons soins reçus et les attentions particulières qui ont été prodiguées à notre père Paul-André Gagnon et à toute sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, 5445 rue St-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Michel. La direction des funérailles a été confiée à la