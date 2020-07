HAMEL, Alcide



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 21 juillet 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Alcide Hamel, époux bien-aimé de dame Anita Tourigny, fils de feu Mélina Roby et feu Narcisse Hamel, Il demeurait à Loretteville, autrefois de St-Gilles de Lotbinière. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laà compter de 19h.Par la suite, les condoléances se poursuivront jusqu'à 22 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Lise (Michel); son fils Gaëtan; ses petits-enfants: Steve (Manon), Rockxane, Sabine, Jessica (Jeff), Jennifer (Sébastien), Véronique, Jean-Denis; ses arrière-petits-enfants: Kelly, Vincent, Laurie, Dereck, Tommy, Cendrine, Lilou Rose, Oscar, Victor, Sofia; ses arrière-arrière-petits-enfants : Shawn, Cristal, Koralie, Kaïna; ainsi que ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.