Balado : l’histoire des concessionnaires automobiles du Québec

Depuis plus d’un siècle, les concessionnaires automobiles font partie du paysage urbain au Québec.

Ces commerces ont énormément changé au fil des décennies, et un simple regard à quelques photos d’antan suffisent pour susciter la nostalgie chez les plus vieux et l’admiration chez les plus jeunes.

Afin de partager sa passion pour l’histoire de l’univers des concessionnaires automobiles, Alexandre Trudel a fondé le groupe Facebook Concessionnaires D’HIER, où il publie fréquemment des photos et des vieilles publicités du monde automobile du XXe siècle.

En entrevue à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, le passionné québécois a expliqué sa démarche. « J’utilise un outil vraiment magique, une source inépuisable, c’est le site web des archives nationales du Québec », raconte-t-il, expliquant qu’il peut retrouver des images d’à peu près n’importe quel concessionnaire de la province, mais aussi des publicités d’époque diffusées dans les médias imprimés.

Au cours de cette émission, il a également été question de la couverture du Guide de l’auto 2021, de plusieurs modèles abandonnés chez Honda, de l’arrivée prochaine d’un nouveau Mitsubishi Outlander et d’une Shelby GT350 pilotée par Ken Miles qui est devenue la Mustang la plus chère de tous les temps.

Pour clore l’émission, Germain Goyer et Frédéric Mercier ont discuté de la gamme de véhicules à trois roues de Can-Am.

