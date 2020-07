Comment aider mon neveu?

J’ai eu une enfance difficile dans une famille de 12 enfants, avec des parents sourds-muets. La pauvreté nous a tous menés très tôt sur le marché du travail. On a chacun fondé notre famille et on s’est un peu perdus de vue. Ce qui ne nous empêche pas de tenir les uns aux autres, même si on se voit rarement.

Dans cet esprit, j’aimerais beaucoup aider mon neveu qui m’a appelé récemment pour me demander de l’épauler dans ses démarches pour retrouver ses quatre enfants qu’il a complètement perdus de vue depuis son divorce. Sa mésentente avec son ex lui avait occasionné beaucoup de soucis à l’époque, et il n’avait rien trouvé de mieux que de rompre les ponts avec elle. Je sais que vous avez déjà abordé le sujet dans votre chronique, mais je n’avais pas cru bon de notre les références que vous aviez données. Comment devrait-il procéder pour se simplifier la vie ?

Fernand

La première chose à tenter serait de voir si quelqu’un dans votre entourage n’aurait pas gardé contact avec un des enfants. Qu’il fasse aussi l’inventaire de ses amis de l’époque pour cibler quelqu’un ayant gardé contact avec eux ou avec son ex. Le recours à un.e détective privé.e serait une avenue valable, mais qui suppose un déboursé financier. Je signale aussi que le mouvement Retrouvailles a permis à de nombreuses personnes de retrouver un enfant donné en adoption, ainsi qu’un proche ou un ami disparu. On joint son Siège social au (418) 903-9960 ou encore au (418) 834-9627