Des séquelles de la COVID-19, trois mois après sa guérison

Un des premiers policiers de Montréal a avoir contracté la COVID-19 subit encore les séquelles de la maladie, près de quatre mois plus tard.

Edgar Guillen, patrouilleur dans le métro de Montréal, a été déclaré positif au nouveau coronavirus au début du mois d’avril.

Atteint d’une forme grave, il a été hospitalisé peu de temps après.

«Je me suis rendu aux soins intensifs. J’ai été deux semaines au combat. J’ai suivi un traitement très, très fort (...) Ça m’a "ramassé" vraiment, aux urgences, aux soins intensifs», a-t-il expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

M. Guillen poursuit sa convalescence à la maison, depuis deux mois maintenant. Il dit garder encore des séquelles physiques, mais aussi psychologiques.

«Quand on se réveille du combat et qu'on se rend compte de ce qu'on a traversé, qu'on se rend compte de ce qu'on a... Moi, j'ai fait une embolie pulmonaire. C'est sûr que quand on se rend compte qu'on a des caillots dans ses poumons et qu'il peut y avoir des caillots un peu partout dans son corps, on devient anxieux, on a peur», a-t-il confié.

L’homme remercie Dieu et tout le personnel qui l'a soigné au CUSM.

Et il tient à lancer un appel aux Québécois: «S'il vous plaît, faites attention, ce n'est pas une petite grippe.»