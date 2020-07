Julie Payette en orbite

La gouverneure générale du Canada, selon CBC News, fait peur à son monde lorsqu’elle estime que leur travail n’est pas à la hauteur de ses attentes.

Normal pour l’astronaute, qui a voyagé deux fois dans l’espace à 400 km de la Terre et qui est non seulement ingénieure en informatique, mais aussi pilote et musicienne. Cette femme surdouée n’était pas, à l’évidence, préparée pour ce poste symbolique, sans pouvoir réel, et qui exige avant tout une habileté pour sourire et prétendre trouver que tout le monde est beau et gentil... sur terre.

Justin Trudeau a cru faire un coup médiatique en la nommant. De nouveau, il a misé sur les apparences, oubliant que cette femme n’était ni Michaëlle Jean ni Adrienne Clarkson, ces stars médiatiques qui savaient jouer aussi de la séduction, ce pouvoir traditionnel des femmes.

Julie Payette a vécu dans un monde d’hommes. Or les astronautes se rapprochent des constellations d’étoiles plutôt que des stars filantes.

Rumeurs

Justin Trudeau, lui-même susceptible d’être propulsé de son poste par une partie des électeurs, n’a pas vu venir la fusée Payette. Partout les rumeurs circulaient concernant cet ovni talentueux sauf pour la gestion des êtres humains normaux, donc fragiles devant cette femme perfectionniste. Car dans une cabine spatiale, toute erreur humaine peut être fatale.

Pendant les voyages, la gouverneure deviendrait apparemment hargneuse. Après avoir voyagé dans l’espace, elle trouve certainement ennuyeuses les petites sorties pour aller serrer des mains. Et elle se plaindrait d’être sous-alimentée. L’astronaute Julie a sans doute eu marre de la nourriture de la navette contenue dans des tubes de dentifrice. Au retour de ses visites officielles, la colère de madame contre certains employés les obligerait à se réfugier dans les toilettes de l’avion pour pleurer.

En période de pandémie et de scandales autour de l’éthique, le Canada a-t-il besoin de ce psychodrame créé par la représentante de Sa Majesté, elle-même à peine remise du changement de cap d’Harry et Meghan ?