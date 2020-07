Le basketball est de retour: la transformation de Chris Boucher

La charpente frêle de Chris Boucher a souvent alimenté les conversations dans les cercles de la NBA depuis ses débuts professionnels avec Golden State en 2017. Le Montréalais a pris les grands moyens pour remédier à la situation pendant le confinement.

Lorsque les Raptors ont repris l’entraînement au début du mois en Floride, quelques jours avant d’effectuer leur entrée sur le campus de Disney World, c’est un Boucher plus lourd de 15 lb qui s’est amené sur le court.

En se basant sur les données disponibles sur le site de la NBA, le grand ailier de 6 pi 9 po fait désormais osciller la balance à 215 lb, un poids qu’il souhaite conserver pour rivaliser avec les meilleurs joueurs de la planète.

« J’ai trouvé un moyen de devenir plus fort et de le rester. C’est dur quand vous sentez que vous travaillez dur et que vous ne voyez pas de changement. J’ai trouvé des moyens de gagner un peu de poids toutes les semaines ou toutes les deux semaines », expliquait récemment le Québécois né à Sainte-Lucie.

Parmi les principaux changements que Boucher a adoptés figure son plan nutritionnel. Le temps libre ne manquant pas lors du confinement à Toronto, le joueur de 27 ans a concentré ses efforts à bien comprendre les raisons pour lesquelles il avait de la misère à conserver le poids en muscles qu’il gagnait par le passé.

« Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas sur la nutrition. Durant la pandémie, j’ai pris le temps de me concentrer sur ces choses-là », a-t-il mentionné.

Boucher n’a pas seulement amélioré sa compréhension de la nutrition. Il a aussi peaufiné son jeu à l’aide de vidéos.

« Je pense que je vais devoir élever mon QI de basket. Je savais que j’étais talentueux en raison de mes réactions et de mes instincts sur le terrain. Je voulais prendre le temps pour mieux comprendre le jeu, chose que je n’avais pas faite depuis mon arrivée dans la NBA. J’avais le temps pour bien réfléchir. »

Productif

Même s’il ne faisait pas partie de l’alignement partant des Raptors, Boucher s’était montré efficace en défensive avant l’interruption momentanée de la campagne lorsqu’il était envoyé dans la mêlée.

Boucher s’était d’ailleurs hissé au troisième rang pour le nombre de tirs de trois points par minute qu’il a tenté de bloquer avec 118 au total parmi les joueurs qui avaient disputé au moins 500 minutes de jeu. Il avait également réussi 6,6 points et inscrit 4,4 rebonds en moyenne en 55 rencontres.

« J’ai eu une chance de me faire valoir. Mon rôle a changé. J’ai continué de me développer. Ce n’est que le début », soulignait la fierté de Montréal-Nord qui avait été nommé joueur par excellence et joueur défensif de l’année dans la G-League en 2019.

Le retour en santé de soldats parmi le cinq partant des Raptors pourrait empêcher Boucher d’obtenir des minutes de qualité lors du tournoi de relance, mais quoi qu’il en soit, chaque minute jouée lui offrira une occasion de se faire valoir, lui qui deviendra joueur autonome avec restriction à l’issue des séries.

Dort prêt à passer à l’autre étape avec le Thunder

Photo AFP

Même s’il a été récompensé pour son excellent boulot en paraphant un nouveau contrat de quatre ans d’une valeur de 5,4 millions $ avec le Thunder d’Oklahoma City à la fin juin, Luguentz Dort aura encore tout à prouver lorsque son équipe sautera dans l’action.

Le Montréalais et ses coéquipiers du Thunder (40-24) reprendront officiellement le collier en se mesurant au Jazz de l’Utah, le 1er août, à l’intérieur du complexe sportif de Disney.

Malgré ses solides prestations défensives durant la première partie de sa saison recrue, disputant 29 matchs, incluant les 21 dernières avant la pause, Dort devra faire preuve de patience avant de connaître son rôle pendant ce calendrier atypique.

Son entraîneur chez le Thunder, Billy Donovan, n’a pas tari d’éloges envers le colosse de 6 pi 3 po et 215 lb qui en a surpris plus d’un après avoir été ignoré au repêchage de la NBA de juin 2019. Il est d’ailleurs devenu l’une des coqueluches des partisans du Thunder grâce à sa fougue et à sa combativité sur le terrain.

« La chose la plus importante pour lui est de continuer à demeurer humble, a signalé l’homme de basketball en conférence téléphonique. Je suis content pour lui, car il a accompli de l’excellent travail vu l’opportunité qu’il a eue [...] Il fonçait quand il devait foncer, il passait le ballon quand il avait à le passer et il tirait quand c’était ouvert. Peu importe les résultats, nous allons vivre avec parce qu’il prend les bonnes décisions. »

Rien n’est acquis

Le Québécois aura à se battre pour un poste sur le cinq partant avec Terrance Ferguson et Andre Roberson, mais les statistiques jouent en faveur du produit d’Arizona State alors que son équipe a surclassé l’adversaire par 4,6 points sur 100 possessions lorsqu’il était sur le court.

« Je ne veux pas être trop à l’aise, confiait l’athlète de 21 ans au collègue Stéphane Cadorette au début du mois. Ma mentalité, ça a toujours été de faire mes preuves. Pour moi ce n’est que le commencement. C’est la case zéro et il faut que je continue à démontrer ce que je vaux. Ce que j’ai toujours appris, c’est de foncer et de ne jamais être satisfait. »

Donovan a rapidement constaté que son poulain avait repris là où il avait laissé en le voyant s’activer avec ses partenaires.

« Il s’est gardé en bonne forme, a mentionné le pilote du Thunder. Il joue toujours aussi fort et il défend toujours bien. Il continue de faire les choses qu’il faisait pour nous à un haut niveau en février et en mars. »

Comme à l’école

Questionné sur la façon dont il expérimentait le quotidien sur le site d’Orlando, Dort a tracé un parallèle avec sa vie d’étudiant universitaire qui s’est terminée il y a à peine plus d’un an. L’arrière a amené avec lui sa console

PlayStation, des livres et une tablette pour meubler son temps.

« J’ai participé à plusieurs camps de l’AAU (American Athletic Union) et ce genre de trucs. C’était un peu similaire, soit d’être à l’hôtel avec son temps à gérer et d’aller aux pratiques. Le principal changement est qu’ici, c’est le plus haut niveau. »

Khem Birch aura-t-il du temps de jeu ?

Photo AFP

Plutôt méconnu en comparaison à ses compatriotes québécois Chris Boucher et Luguentz Dort, Khem Birch tentera d’aider le Magic d’Orlando à se tailler une place en séries à la reprise des activités.

Même s’il figure parmi les réservistes du club se trouvant en huitième position de la Conférence de l’Est, le Montréalais fait partie des 16 joueurs du Magic à participer à la relance. Il avait signé une lucrative prolongation contrat de deux ans lui rapportant un total de six millions $, l’été passé.

« Je m’ennuie de ma femme et de ma fille, mais ce sont de petits sacrifices, et je les verrai bientôt. Pour l’instant, je me concentre à gagner des matchs et à participer aux séries éliminatoires », a déclaré l’athlète de 27 ans en visioconférence.

Calendrier épuisant

Dans un contexte où les 22 équipes invitées joueront plusieurs matchs en un court laps de temps, il est fort à parier que l’entraîneur Steve Clifford n’hésitera pas à employer l’imposant centre de 6 pi 9 po et 233 lb.

« Je ne serais pas surpris que Khem Birch obtienne quelques minutes comme troisième centre derrière Mo Bamba ou comme deuxième derrière Nikola Vucevic, écrivait récemment le journaliste Josh Robbins, qui couvre les activités du Magic pour The Athletic. Il faut garder à l’esprit que le Magic jouera huit matchs sur une période de 14 jours, ce qui serait épuisant dans toutes les circonstances. »

Birch, qui en est à sa troisième campagne dans le maillot du Magic après avoir fait un détour de quelques saisons par l’Europe, avait disputé 40 rencontres, dont 24 à titre de partant, lorsque la pandémie a éclaté, affichant un taux d’efficacité en défensive de 107,6 et inscrivant 2,8 rebonds par match.

Birch a d’ailleurs été utilisé pendant 13 minutes dans un match hors-concours du 22 juin contre les Clippers, et même si son jeu offensif n’était pas à point, selon les journalistes sur place, il semblait en excellente condition physique.