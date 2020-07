Les Rays s’en donnent à cœur joie

Les Rays de Tampa Bay ont malmené les Braves d’Atlanta grâce à une poussée de huit points en quatrième manche pour l’emporter 14 à 5, lundi au Tropicana Field.

Cet énorme quatrième assaut a été amorcé par un circuit de Hunter Renfroe bon pour trois points. Dès le lancer suivant, Joey Wendle a lui aussi expulsé la balle hors du parc floridien. Kevin Kiermaier a suivi avec un simple productif puis Brandon Lowe a couronné le tout avec un triple, son deuxième de la saison.

Renfroe, encore lui, a de nouveau étiré les bras une manche plus tard et Jose Martinez et Mike Zunino ont aussi obtenu des circuits.

Les frappeurs des Braves n’ont pas été en reste, alors que Freddie Freeman et Dansby Swanson ont tous deux frappé la longue balle. Ç’a été beaucoup plus difficile pour les lanceurs Touki Toussaint et Michael Foltynewicz, qui ont accordé six points chacun. Ce dernier a d’ailleurs ajouté la défaite à sa fiche en plus d’accorder trois circuits.

De l’autre côté, c’est Diego Castillo qui a enregistré la victoire après n’avoir accordé aucun coup sûr et retiré deux frappeurs au bâton en une manche. Tyler Glasnow, qui avait amorcé la rencontre sur la butte, a effectué neuf retraits au bâton en seulement quatre manches de travail.

Les déboires des Red Sox se poursuivent

À Boston, les Red Sox ont subi un troisième revers en quatre parties cette saison, alors qu’ils ont été vaincus 7 à 4 par les Mets de New York.

C’est le passage de Jeffrey Springs au monticule qui a fait mal à l’équipe locale. Venu en relève à Josh Osich (0-1) en troisième manche, le lanceur de 27 ans a donné cinq points mérités sur quatre coups sûrs. Il a été sur la butte pour seulement une manche et un tiers. Springs a notamment permis à Pete Alonso et Dominic Smith d’expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain. Michael Conforto a aussi frappé une longue balle chez les vainqueurs.

Du côté des perdants, Mitch Moreland et Xander Bogaerts ont produit l’ensemble des points de leur formation. Les deux hommes ont d’ailleurs frappé des circuits.

La victoire a été obtenue par Michael Wacha (1-0) et Seth Lugo a enregistré son premier sauvetage de la campagne.