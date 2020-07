Après avoir autorisé gratuitement aux restaurateurs, pour la saison estivale 2020, l’occupation d’une partie de leur espace public pour l’installation ou l’agrandissement de terrasses, voilà que la Ville de Lévis poursuit ses actions pour relancer l’économie lévisienne en rendant piétonnière l’avenue Bégin située dans le Vieux-Lévis. Plus précisément, ce sera la portion entre les rues Marie-Rollet et Saint-Étienne qui sera piétonne toutes les fins de semaine jusqu’au 30 août, et ce, de 10h à 22h. Ce sera l’occasion pour la population de Lévis de redécouvrir l’avenue Bégin avec le déploiement des commerces qui s’approprieront cette artère au cœur du Vieux-Lévis.

Golf de la Fondation Sourdine

Grâce à la générosité inconditionnelle de ses précieux et fidèles partenaires, la Fondation Sourdine m’annonce qu’elle tiendra sa 13e Classique de golf le jeudi 10 septembre, au club de golf Le Grand Portneuf, sous la présidence d’honneur, pour une 2e année consécutive, de Nicholas P. Pedneault (photo), président et chef de la direction de Congebec. Les départs se feront à heures fixes (à toutes les 8 minutes) dès 9h avec un nombre limité de participants dans une formule adaptée. Le souper de conclusion (impossible à tenir en raison des règles de distanciation) fera place à un peu d’animation (pique-nique) sur le parcours au cours de la journée. La Fondation Sourdine soutient l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds de Québec. Renseignements: https://www.jedonneenligne.org/fondationsourdine/classique2020.

Plus d’1M$ en 14 ans

En cette année particulière, l’organisation des 24 heures du Lac Archibald a quand-même été en mesure de remettre un montant au bénéfice des organismes qu’elle soutien, en l’occurence la Fondation québécoise du cancer; la Fondation du Rotary Québec-Charlesbourg; la Fondation Rêves d’enfants et et Cité Joie. Le montant de 17 400$ (photo) est d’autant plus significatif que l’événement principal, à la base de la levée de fonds, a dû être annulé en 2020. Néanmoins, nombre de partenaires corporatifs, dont le partenaire officiel, La Microbrasserie Archibald, et plusieurs donateurs individuels ont choisi de contribuer tout de même à la mission des 24 heures. Depuis le début de l’événement, en 2006, c’est maintenant plus de 1 100 000$ qui ont été ainsi amassés via le populaire événement qui a lieu tous les étés à Lac-Beauport. L’événement sera de retour les 17 et 18 juillet 2021 pour sa 15e présentation. Sur la photo, de gauche à droite:, François Nolin, président de la Microbrasserie Archibald et Philippe Canac-Marquis, organisateur des 24 heures du Lac Archibald.

50 000$ pour la télémédecine

La Fondation du Centre de la famille Valcartier (CFV) a pris la décision de reporter son 10e événement bénéfice phare biennal, La Criée, qui devait se tenir en novembre 2020. L’activité aura lieu en octobre 2021. Par ailleurs, le CFV vient de recevoir un montant de 50 000$ de la Fondation du Centre de la famille Valcartier. Cette contribution sera spécifiquement dédiée au projet de télémédecine permettant aux familles militaires et aux familles des vétérans d’avoir plus facilement accès à un médecin. Sur la photo, de gauche à droite: Julie GrandMaison, présidente du CA du CFV, et Marie Blanchet, présidente de la Fondation du CVF.

Anniversaires

Mgr Gérald Cyprien Lacroix (photo) 25e évêque et le 15e archevêque de Québec, Primat du Canada, 63 ans... Jordan Spieth, golfeur professionnel américain de la PGA, 27 ans... Alex Rodriguez, ex-joueur de baseball américain (Yankees), 45 ans... Paul Ahmarani, comédien et acteur québécois, 48 ans... Patrick Labbé, comédien de télé et de cinéma, 50 ans... André Moose Dupont, défenseur de la LNH (1970-83: Rangers, Flyers, Nordiques), 71 ans... Édith Butler, chanteuse, 78 ans... Isabelle Aubret, chanteuse française, 82 ans. (Photo Cardinal Gérald Cyprien Lacroix)

Disparus

Le 27 juillet 2015. Me Alphonse Lacasse (photo), 75 ans, associé fondateur du cabinet d’avocats Joli-Cœur Lacasse de Québec... 2017. Sam Shepard, 73 ans, acteur américain, dramaturge, auteur, scénariste et réalisateur dont la carrière a duré un demi-siècle... 2017. Me Ghislain K.-Laflamme, 79 ans, ex-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, directeur principal des relations publiques (Québec) de la SAQ (1999 à 2004)... 2017. Gilles Tremblay, 85 ans, grand compositeur québécois de musique contemporaine... 2015. Achille Muzzillo, 76 ans, un des plus vieux barbiers (coiffeur) de la ville de Québec (Salon Achille Muzzillo)... 2003. Bob Hope, 100 ans, institution du show-business américain pendant sept décennies... (Photo Me Alphonse Lacasse)