Quand trop c’est trop!

Dans le temps où je me suis mariée, la religion dictait qu’on se mariait pour la vie. C’est pour ça que j’ai enduré mon ex pendant 18 longues années. L’enfer était dans mon foyer mais je ne pouvais rien faire pour que ça change. Puis un jour, j’ai atteint le fond du baril, et je n’ai eu d’autre choix que de mettre mon mari à la porte. Sauf que j’ai posé ce geste à reculons, car malgré tous les problèmes qu’il me causait, j’aimais encore cet homme.

J’étais alors incapable de demander de l’aide à qui que ce soit, pas plus que d’appeler le 911 pour crier ma douleur. Complètement paralysée, j’avais perdu le goût de vivre, et je ne voyais qu’une solution à ma situation, c’était d’en finir avec la vie. L’idée du suicide ne me quittait pas d’une semelle.

J’avais quand même pris un rendez-vous avec ma médecin de famille, mais la veille du jour J, j’ai appelé ma sœur pour lui demander si elle accepterait de venir avec moi. Elle m’a dit oui sur le champ, tout en me faisant remarquer que ma voix n’était pas comme d’habitude.

À peine une heure plus tard, inquiète, ma sœur se présentait chez-moi avec son amie de femme. À la vue de mon état, elle m’a demandé si j’accepterais d’aller avec elle à l’hôpital. J’étais tellement au bout du rouleau que je les ai suivies comme un robot. Le médecin qui m’a vue aux urgences m’a dit qu’il était plus que temps que je rentre à l’hôpital puisque je faisais une dépression majeure.

Je ne pourrai jamais assez remercier ma sœur et son amie de m’avoir forcée à agir vite. C’est pourquoi je dis à tout le monde de ne jamais hésiter dans des cas comme le mien à insister auprès d’une personne malade pour qu’elle accepte l’hospitalisation. Après trois ans de thérapie intensive et un suivi psychiatrique régulier, je suis mieux dans ma peau.

Sylvie, Sorel-Tracy

Vous avez eu de la chance dans votre malchance avec ces bonnes âmes qui ont été mises sur votre chemin. Mais il y a aussi le fait important que vous avez accepté de les écouter. Maintenant que ça va mieux, rappelez-vous toujours que de se rendre à la limite de sa capacité d’endurance est rarement une bonne idée. Particulièrement en matière de santé mentale.