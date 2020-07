Tournoi MLS: San Jose qualifié pour les quarts

Orlando | Les San Jose Earthquakes, larges vainqueurs du Real Salt Lake (5-2), se sont qualifiés lundi pour les quarts de finale du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine (MLS) à Disney World.

L’équipe californienne sera opposée au vainqueur du 8e de finale prévu mardi entre Columbus Crew et Minnesota United.

San Jose a ouvert le score par l’Argentin Cristian Espinoza (20e), mais Salt Lake a égalisé une minute plus tard par le Hondurien Douglas Martinez. En seconde période, un penalty du Suédois Magnus Eriksson et un autre but du Géorgien Valeri Qazaishvili ont redonné deux longueurs d’avance aux Earthquakes, avant que le Croate Damir Kreilach ne redonne l’espoir au RSL.

De courte durée, puisque l’Américain Chris Wondolowski et Eriksson, encore sur penalty, ont trouvé les filets en toute fin de rencontre.

En soirée, se joue un autre 8e de finale opposant les Seattle Sounders au Los Angeles FC.

En attendant de pouvoir reprendre fin août le championnat, suspendu depuis la mi-mars à cause de la pandémie de coronavirus, la ligue organise ce tournoi, baptisé “MLS is Back”, sur un seul site près d’Orlando, en Floride.