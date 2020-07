Trophée King Clancy : Carey Price et P.K. Subban en lice

Le gardien Carey Price est le candidat du Canadien de Montréal à l’obtention du trophée King Clancy, prix qui souligne les qualités de leader d’un joueur sur la patinoire et à l’extérieur, ainsi que son implication communautaire.

La Ligue nationale de hockey a dévoilé lundi le nom des hockeyeurs en lice, soit un par équipe. Les Québécois Patrice Bergeron (Bruins de Boston) et Marc-André Fleury (Golden Knights de Vegas) ont été retenus, tout comme l’ancien du Tricolore P.K. Subban (Devils du New Jersey). Les vétérans Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh) et Jonathan Toews (Blackhawks de Chicago) sont également au nombre des candidats.

Price a souvent fait parler de lui pour ses gestes de réconfort à l’égard de jeunes partisans. Plus récemment, le gardien et sa femme ont appuyé les efforts pour contrer la COVID-19.

Les trois finalistes seront connus au début août et le nom du gagnant sera dévoilé durant les prochaines finales d’association.