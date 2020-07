Un entraînement exigeant mais en bonne compagnie pour Subban

Le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban a eu droit à une intense séance d’entraînement avec nul autre que Dwayne Johnson, alias The Rock. Il a résumé son expérience avec le célèbre acteur et ancien lutteur à temps plein de la WWE en des termes évocateurs.

«Aujourd’hui, je suis devenu un homme!», a écrit le numéro 76 sur sa page Facebook personnelle, lundi, tout en accompagnant son message d’une vidéo le montrant en train de soulever des poids sous la supervision de Johnson.

Selon le site TMZ Sports, Subban et sa fiancée Lindsey Vonn se sont soumis à une séance privée dans un gymnase de Los Angeles, que leur instructeur d’occasion surnomme l’Iron Paradise (en français, le Paradis d’acier).

Subban devra patienter avant de renouer avec l’action sur la patinoire, puisque ses Devils sont exclus du plan de reprise de la Ligue nationale de hockey en raison de leur piètre classement en 2019-2020.