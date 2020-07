Un mois de plus pour payer ses impôts

Québec et Ottawa ont tous deux accordé, lundi, un répit supplémentaire d'un mois aux contribuables pour payer leurs impôts en raison de la COVID-19.

Ainsi, autant les particuliers que les entreprises ont désormais jusqu'au 30 septembre, et non plus jusqu'au 1er septembre, pour payer les montants qu'ils doivent à l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou à Revenu Québec. D'ici là, aucun intérêt ne s'appliquera sur les montants dus aux gouvernements.

De plus, aucune pénalité ne sera infligée aux retardataires qui tardent à produire leur déclaration d'impôt jusqu'au 30 septembre, ont confirmé les deux paliers gouvernementaux.

L'ARC a aussi indiqué qu'elle renonce à imposer des intérêts «sur les dettes fiscales existantes liées aux déclarations de revenus des particuliers, des sociétés et des fiducies du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020», ainsi que sur les montants déclarés du 1er avril au 30 juin pour la taxe sur les produits et services (TPS).

De son côté, Revenu Québec a invité toute personne ou entreprise craignant de ne pas pouvoir parvenir à payer le montant dû à temps à communiquer avec ses services pour convenir d'une entente de paiement.

En raison de la pandémie, rappelons que le délai pour soumettre les déclarations de revenus de l’année 2019 avait déjà été prolongé du 30 avril au 1er juin. La date limite pour payer les montants dus avait pour sa part été repoussée du 30 avril au 1er septembre.

L'ARC avait averti au printemps qu'en raison de la pandémie, le traitement des déclarations d'impôt envoyées en format papier risquait de prendre plus de temps qu'à l'habitude et pouvait se traduire par un retard des versements dus. Elle encourageait les contribuables à opter pour la production d'une déclaration de revenus par voie électronique.