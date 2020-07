WE Charity: Justin Trudeau perd des plumes, mais la survie de son gouvernement ne serait pas menacée

OTTAWA | La cote de popularité du premier ministre Justin Trudeau a baissé en raison de l’affaire WE Charity, selon deux récents sondages, mais les Canadiens semblent peu portés à croire que la controverse fera tomber son gouvernement minoritaire.

Plus de la moitié des Canadiens sondés par l’institut Angus Reid, soit 54%, désapprouvent la performance du premier ministre, contre 44%. Cela représente donc une baisse récente de six points pour son taux d’approbation et de 11 points depuis mai, note-t-on.

Or, 56 % croient que la controverse, qui éclabousse les libéraux depuis des semaines, ne sera pas un enjeu qui minera, à long terme, la viabilité du gouvernement Trudeau. Il n’en reste pas moins que la controverse constitue un enjeu «sérieux et significatif » pour 59 % des sondés.

Notons que, selon ce coup de sonde, les résidents du Québec sont plus nombreux à penser que les libéraux pourraient éventuellement perdre le pouvoir en raison de l’affaire WE Charity.

Un deuxième sondage, mené celui-là par la firme EKOS, pointe essentiellement dans la même direction. L’avance dont jouissaient les libéraux a fondu, passant de 11 à 5 points en un mois, indique-t-on.

« Toutefois, il y a des éléments indiquant que les impacts du scandale commencent déjà à se dissiper », écrit-on.

Ainsi les libéraux se situent à 34,7% dans les intentions de vote, les conservateurs, à 30% dans le coup de sonde d’EKOS. Le Nouveau Parti démocratique cumule pour sa part 15,2%, le Parti vert, 7,6% et le Bloc québécois 6,5 % au pays.

La marge d’erreur du sondage Angus Reid est de 2,5%, 19 fois sur 20, et celle d’EKOS, de 3.7%, 19 fois sur 20.