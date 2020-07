HOUDE, Jean-Michel



Au CHSLD Chanoine Audet, le 3 juillet 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Michel Houde, fils de feu Gérard Houde et de feu Émiliose Roy. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Denis (Danielle Proulx), Pauline, et Marc (Maria Keilczewrski); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles tantes, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier le personnel du CHSLD Chanoine Audet pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués et les attentions particulières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD Chanoine Audet ou à Socité Alzheimer de Québec https://alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/Get-involved/Ways-to-donatehttps://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/lassociation-des-benevoles-du-chsld-chanoine-audet/?v2=true&utm_expid=.Zw6wDABWRgyB0oPClDzoRg.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2FLa famille vous accueillera au