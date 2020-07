7 endroits où faire du «paddle board» au Québec

Plus que jamais, la planche à pagaie a la cote. Comme les vacances estivales se dérouleront au Québec cette année, il y a fort à parier qu'une majorité d'entre vous aura envie de vous laisser bercer par les vagues. La chance vous sourit, car notre province recèle d'endroits enchanteurs pour pratiquer ce sport nautique, aussi appelé SUP ou stand up paddle.

1. Lac Saint-Pierre, Mauricie

Situé non loin de Trois-Rivières, le lac Saint-Pierre est une réserve mondiale de l'UNESCO. Si vous vous y aventurez, que ce soit à la nage ou avec votre planche à pagaie, vous devez vous engager à vivre en harmonie avec la nature qui la compose.

2. Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Laval

Situé tout près de la métropole, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles est un endroit tout indiqué pour pagayer de longues heures, tout en admirant les îles et la végétation généreuse.

3. Grosse île au Marteau, Côte-Nord

Il faut rouler quelques heures vers le nord pour atteindre un des plus beaux joyaux du Québec. La grosse île au Marteau, dans la réserve du parc national de l'Archipel-de-Mingan, est un endroit rêvé pour pagayer aux côtés de quelques baleines.

4. La baie de Beauport, région de Québec

À quelques minutes seulement du centre-ville de Québec, la baie de Beauport est une véritable oasis pour faire du paddle board au beau milieu du fleuve Saint-Laurent. Vous serez charmés par cet immense terrain de jeu!

5. Marais de la Rivière aux Cerises, Cantons-de-l'Est

Situé dans la charmante ville de Magog, le marais de la Rivière aux Cerises offre un environnement idéal pour la planche à pagaie ainsi que des sentiers de randonnée.

6. Rivière Rouge, Laurentides

Située aux portes des Hautes-Laurentides, la rivière Rouge est la grande favorite de la région. Son long tracé de 161 kilomètres permet de profiter des joies que la nature a à offrir.

7. Rivière Missisquoi, Cantons-de-l'Est

Cette rivière peu profonde est parfaite pour vous initier au kayak, au canot ou au paddle board. Il est possible d'y accéder par une dizaine de sites conçus pour la mise à l'eau.