CLOUTIER, Mathieu



Au CHSLD Saint-François, le 20 juillet 2020, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur Mathieu Cloutier, fils de feu Arthur Cloutier et de feu dame Alice Gagné. Il demeurait à Saint-Émile, Québec. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, son épouse Claire-Aimée Bergeron, ses huit enfants: Lucie (Jean-Pierre Légaré), Marielle (André Vallerand), Jean-Yves, Roch (Francine Pouliot), Michel (Martine Pageau), Diane (Guy Fradette), Sylvie (Gavin Humphreys), Nathalie (Stephan Marois), ses treize petits- enfants, ses onze arrière-petits-enfants ainsi que ses sœurs: Françoise, Pierrette, Denise et ses belles-sœurs: Eliane Bergeron, Adrienne Renaud et Huguette Duchesneau. Il est allé rejoindre ses parents, beaux-parents ainsi que ses frères, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs: feu Alexandre (Jeanne Bédard), Paul- Eugène (Jeannette Fréchette), Jacqueline (Lucien Picard), (Noël Galarneau), (Marcel Drouin), André, Gustave Bergeron (Anita Dumas), Philippe (Rita Dubeau), Valéda (Roland Sanfaçon), Marie-Paule (Raymond Gagné), Jeanne (Robert Barbeau), (Hubert Rhéaume), Hélène (Philippe Therrien), Roger (Béatrice Falardeau), Henri, Donald ainsi que Normand. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du CHSLD Saint-François inc. pour leurs excellents soins. Vous pouvez témoigner votre sympathie en offrant un don à la Société d'Alzheimer de Québec, à la fondation des maladies du cœur de Québec ou au CHSLD Saint-François inc. situé sur la 1e avenue à Québec.