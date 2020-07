FORGUES, Jacqueline Richard



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jacqueline Richard, épouse de feu monsieur Robert Forgues. Elle était la fille de feu dame Anna Vigneault et feu monsieur Dominique Richard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 29 juillet 2020 de 14 h à 17 h et 19 h à 21 h et le jeudi 30 juillet de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel (Ginette Lamontagne) et Josée (Alain Rainville); ses petits- enfants: Maxime Forgues (Vanessa Desbiens) et Mathieu Forgues (Catherine Déry-Vigneault); son frère et ses sœurs: Marcel (feu Thérèse Fortin), Denise (Gilles Giguère) et Louisette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forgues: Gilberte (feu Germain Chamberland), Madeleine (feu Marcel Chevrette), Roger (Bernadette Cloutier), Louise (Antoine Dubois), Pierrette (René Boissière), Jean-Claude (Lise Dion) ainsi que Marie-Paule Lessard et Huguette Leblond. Elle fut précédée par ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Raymond, Marguerite (Roger Bussières), Frederic, Adrienne (Roméo Brossard), Georges (Marie-Paule Paquet), Maurice (Colette Ouellet), Rita (Marcel Giguère), Evelyne (Adelstan Richard), Gérard (Armande Vaillancourt) ainsi que ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forgues: Joseph (Juliette St-Laurent), Marguerite (Eugène Mainguy), Jean-Paul (Lucille Dion), Jeannette (Robert Dion), Thérèse (Fernando Dion), Georges (Suzanne Duquet), Roland (Yolande Gaudreaut), Raymond (Gisèle Lord) et Raymonde. Nous tenons à remercier la cardiologue Docteur Josée Morin et l'infirmière Marie-Pierre Gosselin pour les bons soins prodigués à notre mère durant les dernières années. Un merci plein de tendresse pour tout le personnel des soins palliatifs du C-5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Ces gens ont été d'une gentillesse, bonté et humanité que nous n'oublierons jamais. Vos envois de fleurs peuvent se traduire ou vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Soins Palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.