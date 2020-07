Crosby encore incertain

TORONTO | Sidney Crosby a participé à un entraînement complet avec ses coéquipiers lundi à Toronto, mais sa présence demeure incertaine pour l’unique match préparatoire des Penguins contre les Flyers cet après-midi au Scotiabank Arena.

• À lire aussi: Trophée King Clancy: Carey Price et P.K. Subban en lice

• À lire aussi: Série Canadien vs Penguins: un choix unanime

« Nous donnerons l’occasion à Sid de passer par sa routine habituelle, mais avec un match à 16h00, c’est probablement plus un défi, a affirmé Mike Sullivan en matinée lors d’une rencontre via zoom. Nous déciderons de son sort un peu plus tard en après-midi. À part de ça, nous compterons sur notre formation complète. »

Devant le filet, les Penguins feront confiance à leurs deux gardiens. Matt Murray jouera la première portion du match, alors que Tristan Jarry terminera la rencontre.

Malgré ses deux conquêtes de la Coupe Stanley en 2016 et 2017, Murray a un titre fragile comme gardien numéro un des Penguins. Il a terminé l’année avec une fiche de 20-11-5 avec une moyenne de 2,87 et un taux d’efficacité de ,899.

Cette saison, Jarry (20-12-1) a présenté de meilleures statistiques avec une moyenne de 2,43 et un taux d’efficacité de ,919.

« Les joueurs connaissent les enjeux et la chance qui se présente à nous, a expliqué Sullivan. Nous sommes très motivés, nous voulons jouer notre meilleur match possible. Il y aura un seul match préparatoire pour travailler sur nos faiblesses et sortir la rouille. C’est une situation unique, nous jouerons rapidement des matchs importants. »